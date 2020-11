È ufficiale. Da ieri Elon Musk, imprenditore sudafricano padre di Tesla e fondatore di altre imprese di successo, è diventato il secondo uomo più ricco al mondo. Al momento infatti il visionario Musk si piazza appena dietro Jeff Bezos, boss di Amazon, ma è riuscito a sorpassare addirittura Bill Gates che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Secondo le stime ufficiali della blasonata rivista Forbes, il patrimonio di Elon Musk ammonta a circa 128 miliardi di dollari americani. Ma come è stato possibile raggiungere tale posizione nel ranking? Come ha fatto Elon Musk a diventare il secondo uomo più ricco al mondo?

Una mente illuminata

Se si legge con attenzione la biografia di Elon Musk ci si rende conto ben presto di come sin da bambino sia stato un individuo aperto al mondo e al futuro. Tutto ciò gli ha consentito di individuare opportunità in ogni fase del suo percorso di crescita. Elon Musk, non a caso, amava divorare i libri che gli capitavano sotto mano. Grazie all’inesauribile curiosità che ha caratterizzato la sua infanzia, nel tempo, Musk ha acquisito moltissime competenze tecniche e umanistiche.

Nello specifico, il paperone sudafricano ha imparato a programmare al computer e a vendere i software (per lo più videogiochi) quando ancora tutti i coetanei in media giocano a pallone all’oratorio di quartiere o vanno in bicicletta con gli amici.

Una storia di successo

Sarebbe riduttivo descrivere Elon Musk come un grande e affermatissimo imprenditore. Al pari di altri personaggi chiave della “new economy” degli anni Novanta come Steve Jobs, Bill Gates e Jeff Bezos, Musk è mosso costantemente da una visione profonda e precisa del mondo e dell’umanità. Sono davvero le tante imprese, a dir poco epiche, messe in campo da uno dei geni più brillanti del nostro tempo.

Tra queste si possono citare OpenAI (programma per lo studio dell’intelligenza artificiale), Tesla (nota casa produttrice di macchine elettriche) e SpaceX (vera e propria agenzia spaziale). Uno degli obiettivi più ambiziosi di Elon Musk è a quantomeno sbalorditivo: costruire una città su Marte. Non è difficile capire quindi come ha fatto Elon Musk a diventare il secondo uomo più ricco al mondo.