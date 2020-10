Voglia pazza di shopping scontato? Non ti preoccupare arriva il Black Friday! Ma quando sarà il prossimo Black Friday e Cyber Monday? Scopriamo insieme le date e le scontistiche di quest’anno. Black FRiday, Cyber Monday e anche gli Amazon Prime Day, sono tutte giornate dedicate allo shopping sfrenato. La manifestazione arriva dall’America e piano piano è arrivata in Italia. Gli italiani facendo acquisti online con il Black Friday, hanno ottenuto un risparmio del circa 32% con un giro di affari di circa 75 milioni di euro.

Le date del Black Friday

Quando sarà il prossimo Black Friday? Come da tradizione questa manifestazione prende luogo il giorno dopo il Thanksgiving (giorno del Ringraziamento americano), che per quest’anno sarà il 26 novembre. Quest’anno dunque la giornata di sconti sarà il 27 novembre. Storicamente è previsto solo un giorno di sconti, ma molte aziende, visto il grosso incasso, hanno deciso di estendere gli sconti a tutta la settimana. Trasformandola dunque nella Black Week. Questi giorni prevedono sconti su abbigliamento, accessori, oggetti della casa, elettronica etc…

Cyber Monday e Amazon Prime Day

La settimana successiva al BF continuerà a dare opportunità di fare acquisti a prezzi stracciati. Il Cyber Monday, quqets’anno, è previsto per il 30 novembre. Questa giornata è dedicata esclusivamente alla tecnologia, con sconti davvero speciali. Ogni azienda decide poi di spalmare gli sconti sulle giornate che vuole, con percentuali accattivanti e competitive. Per non parlare degli Amazon Prime Day, che invece saranno 13 e 14 ottobre. Questo particolare evento avrebbe dovuto tenersi a luglio, ma a causa del Covid-19 è slittato a ottobre.

Bene, ora che sapete quali sono le date da segnare in calendario per le vostre giornate di shopping limitless, siete pronti! In molti infatti approfittano di Black Friday e Cyber Monday per portarsi avanti con i regali di Natale. E mentre facciamo acquisti, già pensiamo ai saldi invernali, quelli dopo le vacanze di Natale.