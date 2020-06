Come cambia l’argento e l’oro di Pandora. Il gioiello della Pandora è tra gli oggetti più ricercati nel mondo. Tra qualche anno però quel gioiello che brilla in oro e argento appena estratti subirà una trasformazione. Come cambia l’argento e l’oro di Pandora: entro il 2025 verranno usati solo metalli riciclati. La politica ecosostenibile del brand di gioielli al mondo è solo all’inizio. Il percorso sarà lungo ma la scelta di non utilizzare più oro e argento da estrazioni è ormai assodata. Il gioiello Pandora sarà fatto con risorse riciclate.

Pandora e l’ambiente

Secondo gli studi effettuati dalla nota casa di gioielli in questo modo ci sarà un abbattimento dell’anidride carbonica per i due terzi con l’argento. I vantaggi maggiori saranno con l’abolizione dell’oro: l’impatto sarà annullato.

Vale veramente la pena?

Secondo il Ceo di Pandora Alexander Lacik riciclare oro e argento non danneggia il gioiello e non perde di qualità. A supporto di questa tesi il fatto che i metalli estratti secoli fa restano intatti. Nessun rischio di ossidazione. Un altro punto a favore dell’utilizzo di oro e argento riciclati è di evitare che questi metalli preziosi finiscano nelle discariche. Si punta ad una economia circolare ad ampio raggio.

I primi segnali per l’ambiente

Pandora ha già avviato un percorso ecosostenibile. Ad oggi il 71% di oro e argento usato per le creazioni proviene da fonti riciclate. L’obiettivo è di fare ancora meglio fino ad annullare l’uso di vero oro e argento. In questo modo non solo una riduzione delle emissioni di anidride carbonica ma anche meno consumo d’acqua. Contribuire a contrastare la crisi climatica e l’esaurimento delle risorse naturali sono obiettivi che molte aziende si stanno prefissando anche perché trovano consenso tra i consumatori. Non è un mistero, lo dicono le indagini di mercato, che il consumatore si lascia influenzare nella scelta dall’ecosostenibilità del prodotto.

Come sono fatti i gioielli Pandora

L’argento è il materiale più utilizzato nei gioielli del noto brand. In quantità minori oro, palladio, rame e pietre artificiali come nano-cristalli e zirconia cubica. Come cambia l’argento e l’oro di Pandora nei prossimi anni ve l’abbiamo svelato.