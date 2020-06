Borsa italiana vola con un rialzo del 17% in 9 sedute e può salire di un altro 25%. In Piazza Affari è arrivata la nona seduta consecutiva di rialzo. Dal 22 maggio ad oggi l’indice Ftse Mib è salito di 2.650 punti circa. La salita dei prezzi è diffusa in tutta Europa. Tutte le Borse del Vecchio Continente oggi hanno fatto più che bene, con rialzi rilevanti. In Europa spira un aria di euforia, ma non è tutto oro ciò che luccica

Borsa italiana vola con un rialzo del 17% in 9 sedute

Piazza Affari ha festeggiato l’ennesima seduta al rialzo (dal 22 maggio sono 9), con un guadagno del 3,5%. Al termine della giornata l’indice delle blue chips, l’Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha chiuso a 19.641 punti. Il 22 maggio lo stesso indice chiudeva poco sopra i 17mila. Un balzo del 17%.

Perchè Borsa italiana vola con un rialzo del 17% in 9 sedute e può salire di un altro 25%? In realtà tutti i listini europei sono premiati da quella che gli analisti definiscono la rotazione dei settori. Sta accadendo che da metà maggio i grandi investitori, gli istituzionali, ma non solo, hanno ridotto di molto gli acquisti sui mercati americani. Adesso puntano sulle azioni del Vecchio Continente. Questo perché alcuni pensano che Wall Street inizi ad essere sopravvalutata. Mentre le Borse europee, rimaste indietro in questi due mesi, hanno ampi margini di guadagno.

La Borsa italiana può salire di un altro 25%. Ma non è tutto oro quel che luccica

Quanto può salire ancora Piazza Affari? Borsa italiana vola con un rialzo del 17% in 9 sedute e può salire di un altro 25%. Prima della crisi che ha fatto crollare le Borse, l’indice Ftse Mib aveva raggiunto i 25mila punti. È probabile che possa tornare a quei livelli. Dai prezzi attuali, di 19.600 punti circa, sarebbe un rialzo del 25%.

Tuttavia occorre essere prudenti e mettere l’investitore sull’avviso. La Borsa italiana vola con un rialzo del 17% in 9 sedute, ma i dati economici sono da brivido. Nel bimestre marzo-aprile l’Istat ha calcolato che in Italia si sono perduti 400mila posti di lavoro. Quattrocentomila in 2 mesi. Gli operatori di Borsa fanno finta di non vedere e probabilmente lo faranno ancora per un po’. Ma prima o poi dovranno aprire gli occhi