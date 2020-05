Tutti parlano di titoli, di aziende in cui investire e di banche. C’è chi preferisce il mercato immobiliare o chi quello degli oggetti come ad esempio il mercato dei Rolex. E c’è chi non si tira indietro e investe nell’oro. Conviene veramente investire nell’oro? Investire nell’oro può essere una strategia vantaggiosa, perché il suo prezzo aumenta nel tempo per via di una domanda costante. È importante capire i fattori che influenzano il valore dell’oro e le forme in cui può essere comprato.

I lingotti d’oro sono un’unità reale di misura dell’oro. Comprare lingotti è un modo per investire in oro, poiché puoi comprare delle quote di fondi d’investimento aurei, chiamati ETF, che li rappresentano sul mercato azionario. I lingotti d’oro hanno un valore molto prossimo al valore di mercato. Le quote auree possono essere comprate individualmente da un intermediario o in gruppo attraverso i fondi ETF. Le azioni minerarie vengono valutate a seconda della domanda di oro e del valore delle aziende che lo estraggono. Il valore di queste azioni dipende dalla domanda e dall’offerta. L’oro in Futures è un titolo sul cui prezzo l’investitore si accorda ma non paga fino a una data stabilita. Questo dà il tempo all’investitore di speculare sull’andamento dell’oro e sulle opzioni per scambiarlo fino alla data stabilita per ricavarne un profitto. Le azioni minerarie si sono deprezzate, anche se la domanda di oro rimane costante. Comprare quote di fondi ETF invece di azioni minerarie può avere un maggior ritorno economico.

L’accordo di Washington sull’oro, detto WAG, stabilisce un limite alla quantità di oro che può essere venduta o comprata dai singoli Paesi. I Paesi che vogliono espandere le loro riserve auree subiranno un aumento della domanda. Il bisogno di uno Stato di aumentare le proprie riserve farà aumentare il prezzo dell’oro nel suo territorio. Lo stato dell’economia di un Paese influenza direttamente il valore dell’oro. Le contrazioni dell’economia causano la vendita dell’oro per ottenere contanti, aumentandone la disponibilità e abbassandone il prezzo. Anche Le crisi e le guerre fanno aumentare la domanda d’oro per il timore della svalutazione della moneta. Gli investitori comprano oro per salvaguardarsi dalla crisi economica e ciò ne fa salire il prezzo.