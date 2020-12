Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Spesso avere un numero di telefono aggiuntivo può essere utile, specialmente per dirottarvi tutte le chiamate dei call center. Grazie alla tecnologia oggi è possibile avere uno o più numeri di telefono senza passare da un operatore. Semplicemente con un app da internet. Sono i numeri virtuali. Ecco cosa sono e come avere uno o più numeri di telefono gratis senza attivare una scheda sim di un operatore telefonico.

L’utilità di avere più di un numero di telefono

Oggi un numero di telefono non è più sufficiente, moltissimi hanno due numeri. Quello per l’attività professionale e quello personale. E molti ne hanno anche tre. Ecco perché la maggioranza degli smartphone in commercio è dual sim, ovvero ha l’alloggio per due schede telefoniche.

Avere più di un numero di cellulare a volte è necessario, per i professionisti o per chi lavora da casa. A volte è utile, perché permette di attivare una serie di servizi che senza numero sarebbe impossibile utilizzare.

Pensiamo, per esempio a WhatsApp, il cui account è legato necessariamente a un numero di telefono. Ma molto più semplicemente, pensiamo ai servizi che vengono offerti su Internet e che richiedono il numero di telefono. In genere sono i servizi di consulenza.

Come evitare le fastidiose chiamate dei call center

Se vogliamo un preventivo per una nuova assicurazione per l’auto, basta andare su un portale di confronto tariffe. Dove, però, chiedono il numero di telefono. Lo stesso accade, per esempio, quando si vuole conoscere le varie offerte sui mutui o per un finanziamento.

Per erogare l’informazione molti portali sul web chiedono mail e numero di telefono. E dopo qualche giorno, improvvisamente, iniziano ad arrivare chiamate da call center sconosciuti che offrono nuovi servizi finanziari, dell’energia, della telefonia fissa e mobile, ecc.

Ecco che volte può essere utile avere un numero di telefono “usa e getta”. Grazie alla tecnologia oggi lo si può avere senza necessariamente ricorrere a un nuovo contratto con un operatore telefonico. Utilizzando i numeri virtuali.

Come avere uno o più numeri di telefono gratis senza attivare una scheda sim di un operatore telefonico

I numeri virtuali sono normali numeri di telefono, ma che funzionano solo su Internet. Hanno molti pregi tra cui quello di mantenere un alto grado di sicurezza, potendo, tra l’altro, mantenere l’anonimato. E si possono ottenere gratis.

Per avere questi numeri è semplicissimo. Su Google Store è facile trovare applicazioni che forniscono numeri di telefono virtuali. Per trovarle basta inserire la voce: numero virtuale.

Vale per la pena segnalare che la stessa Google offre un numero di telefono virtuale totalmente gratuito, attraverso il servizio Google Voice. Basta avere un account per attivarlo.

