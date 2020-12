Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi parliamo di come servire un secondo piatto dal gusto esotico e mediorientale, le sardine alla marocchina. Scopriamo insieme come portare in tavola queste deliziosi pesciolini dai profumi arabeggianti.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) cumino quanto basta;

b) una testina di aglio;

c) paprika, quanto basta;

d) 125 grammi di farina 00;

e) 300 grammi di sardine;

f) prezzemolo quanto basta;

g) succo di mezzo limone;

h) sale, quanto basta;

i) olio di semi di girasole, quanto basta per friggere;

l) pepe, quanto basta.

Il procedimento

Questa ricetta marocchina si basa sulla marinatura del pesce e su una successiva impanatura.

Procurarsi una ciotola e versare una grande quantità di olio. Inserire nel liquido tutte le spezie citate. Lavare e tritare finemente il prezzemolo fresco e aggiungerlo alla mistura.

Prendere la testina di aglio e rimuoverne la buccia e le parti in eccesso. Tritare il tutto molto finemente e inserirlo nella marinatura. E sciacquare le sardine sotto acqua corrente. Coprirle con la marinatura e lasciarle in frigo almeno un paio di ore.

Una volta trascorso questo tempo, rimuoverle dalla ciotola e passarle tutte nella farina. Prendere una pentola, ungerla di olio e aspettare che esso sfrigoli per passare alla frittura.

Buttare le sardine dentro, facendo attenzione a girarle da entrambi i lati. Una volta cotte, vanno adagiate su uno spesso strato di carta assorbente per togliere l’unto eccessivo.

Oggi abbiamo spiegato come portare in tavola un secondo piatto dal gusto esotico e mediorientale, le sardine alla marocchina. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diverse ricette sia nostrane che estere. Suggeriamo di consultare la nostra sezione “Cucina” per scoprirne qualcuna in più. Per esempio, tra le varie ricette proposte si può trovare un classico della tradizione cinese, il riso alla cantonese. Per scoprire come prepararlo basta cliccare qui.