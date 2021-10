La fine dell’estate causa a tutti noi una grande quantità di stress. I ritmi lavorativi, i bambini da portare a scuola e tutte le incombenze della vita quotidiana hanno un impatto notevole sul nostro benessere. La pelle esprime chiaramente queste nostre difficoltà: in autunno, complici le temperature più rigide, si mostra particolarmente secca e screpolata. Tuttavia, per porre rimedio a questo problema, la soluzione è piuttosto semplice e si basa su un corretto stile di vita. Scopriamo insieme come avere una pelle idratata e luminosa nel cambio di stagione.

Beviamo molto

Se vogliamo una pelle che non si screpola, dobbiamo innanzitutto fornirle una dose adeguata di liquidi. Anche se le temperature sono più basse, non dimentichiamoci di bere. Una buona abitudine è bere un bicchiere d’acqua appena svegli, prima di colazione. Cerchiamo di farlo tutti i giorni.

Come avere una pelle idratata e luminosa nel cambio di stagione

Come spesso accade quando parliamo di benessere, una corretta alimentazione è fondamentale per curarci della nostra pelle. Ecco alcuni alimenti che potrebbero aiutarci ad avere una pelle bella e sana.

Semi di girasole e di zucca potrebbero mantenere intatta l’epidermide grazie a proteine e minerali;

Mirtilli e melagrana sono pieni degli antiossidanti di cui abbiamo bisogno;

Il salmone, ricco di omega 3, aiuterebbe a combattere acne e inestetismi;

Il peperone rosso favorirebbe invece la rigenerazione cutanea;

Persino il cioccolato (se fondente) potrebbe rivelarsi un valido, oltre che goloso, alleato: si ritiene che possa ridurre i danni alla pelle causati dal sole. Perfetto per chi in estate ha esagerato con la tintarella;

Sfruttiamo la stagionalità e godiamoci una bella spremuta d’arancia a colazione. La vitamina C è fondamentale per la formazione del collagene.

Proteggersi dal freddo

Gli sbalzi di temperatura costituiscono il pericolo principale per la pelle in autunno. Massaggiamo mani e viso con olio di cocco, mandorle o avocado, o con creme a base di mirtillo o melagrana. Quando usciamo, assicuriamoci che le nostre mani siano idratate, e non esponiamole eccessivamente alle intemperie: guanti e tasche servono proprio a questo scopo. Per non appesantire la pelle del viso, non dimentichiamo di struccarci prima di andare a dormire.

Il sole è importante anche in autunno per la pelle

Spesso pensiamo all’autunno come a un mese cupo. Non lo si può negare: col passare dei mesi le giornate si accorciano e il buio consuma porzioni sempre più lunghe delle nostre giornate. Ma non acceleriamo questo processo naturale chiudendoci in casa. La nostra pelle ha bisogno di sole, fonte di vitamina D. Allora usciamo, ed esponiamoci ai suoi raggi per almeno 30 minuti al giorno. Basta una passeggiata al mattino, quando andiamo in ufficio, o in pausa pranzo. Magari in un parco, circondati dal rosso e dal giallo tipici di questa affascinante stagione.