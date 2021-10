Vestire e mangiare bene hanno in comune il fatto di trasmettere davvero tanta soddisfazione e un generale senso di appagamento. Probabilmente per questo motivo un colore che in passato era la vera tendenza in fatto di colorazione dei capelli è oggi il vero trend dell’abbigliamento.

Le nuance sono tantissime e tutte abbracciano il corpo e trasmettono una generale sensazione di comodità e calore. Quindi, ecco perché spopola questo colore della moda autunno 2021 che ricorda un alimento amato da tantissimi e come abbinarlo nei vari look. Si tratta, ovviamente, del color cioccolato, dalle sue nuance più chiare al cacao al 99%.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il cioccolato è la nuance calda grazie a cui affrontare con stile l’autunno

La vera novità degli stilisti è quella di riuscire a fondere la golosità del color cioccolato con la morbidezza al tatto dei tessuti. Il color cioccolato scuro (quasi un fondente) è la nuance perfetta per i tessuti più caldi. Fra questi il tricot dei maglioncini o lo shearling per i giacconi.

Il color cioccolato più chiaro, che somiglia alla varietà “al latte”, è perfetto per tessuti fluidi e ricchi di movimento come il raso di seta. In questo caso sarà possibile scegliere abiti morbidi e setosi, che sono i capi del momento che aiutano ancora a sfoggiare un po’ di abbronzatura.

Riguardo, invece, agli abbinamenti migliori, il color cioccolato sposa perfettamente sia il lampone che il giallo. Se il primo ricorda il gusto del lampone, il secondo è il colore acceso del limone ed entrambi vanno a nozze con l’intensità del cioccolato.

Spopola questo colore della moda autunno 2021 che ricorda un alimento amato da tantissimi

Il motivo di tanto successo per il color cioccolato è probabilmente la sensazione di calore che trasmette e la sua infinità versatilità. Il marrone è già di per sé un colore prettamente autunnale, ma quest’anno lo diventa ancora di più.

Sarà possibile sfoggiarlo come dolcevita e mostrare tutta la propria femminilità e sensualità oppure optare per un maxi-cappotto lungo da abbinare a stivaletti.

Per le persone che non amano passare inosservate il consiglio è di realizzare degli accostamenti anche con il rosso fragola o il verde menta. Si tratta di colori molto intensi e particolari e l’abbinamento con il marrone cioccolato farà realmente la differenza nel look.