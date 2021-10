Il dolce autunnale che sorprenderà tutti grazie a un eccezionale ingrediente segreto

Ora che siamo in autunno, dobbiamo cercare di cambiare le nostre ricette. Gli ingredienti di stagione cambiano, quindi dobbiamo cimentarci in qualcosa di nuovo.

Sfruttiamo l’occasione, dunque, per imparare qualche ricetta nuova, utilizzando gli ingredienti di stagione. Questo sarà un ottimo esercizio per diventare dei cuochi migliori e per sorprendere i commensali ad ogni cena.

Oggi vedremo un’ottima preparazione che utilizza un cibo autunnale molto amato, che è quasi il simbolo dell’autunno. Si tratta di un dolce molto famoso, ma a cui daremo un carattere un po’ diverso dal solito. Andiamo quindi a scoprire il dolce autunnale che sorprenderà tutti grazie ad un eccezionale ingrediente segreto.

Ingredienti

Oggi andiamo alla scoperta di ottimi muffin. Non si tratta, tuttavia, dei soliti muffin al cioccolato o ai frutti di bosco. Qui utilizzeremo un ingrediente molto più originale: la zucca. Ecco tutto ciò di cui abbiamo bisogno:

200g di crema di zucca;

225g di farina;

2 uova grandi;

2 cucchiai di lievito in polvere;

1 cucchiaio di cannella macinata;

100g di zucchero;

50g di zucchero di canna;

125g di burro leggermente salato.

Una volta che ci siamo procurati tutti gli ingredienti possiamo passare alla preparazione. Si tratta di un procedimento semplice e che tuttavia ci regalerà tantissimo gusto.

Iniziamo riscaldando il forno a 200 gradi. Mentre si scalda, prendiamo uno stampo per muffin da 12 pezzi e foderiamo ciascuno stampo con la carta per i muffin.

Ora prendiamo una grande ciotola e qui mescoliamo la farina, il lievito, la cannella, lo zucchero bianco e quello di canna. Assicuriamoci che lo zucchero di canna non faccia grumi e, se ne fa, sfaldiamoli con le dita. Una volta che avremo la consistenza desiderata, passiamo al prossimo passo.

Sbattiamo la crema di zucca e le uova in una ciotola separata, poi aggiungiamo gli ingredienti dell’altra ciotola. Facciamo fondere il burro e aggiungiamo anche quello, poi mescoliamo bene. Dopo aver mischiato un po’ a mano, prendiamo uno sbattitore elettrico e utilizziamoli per ottenere un composto molto uniforme.

Quando siamo soddisfatti dalla consistenza usiamo il composto per riempire lo stampo dei muffin. Inforniamo per 15 minuti circa e comunque fino a quando i muffin sono dorati e lievitati. Per controllare la cottura piantiamo un bastoncino dentro uno dei muffin: se esce pulito, sono pronti.

Sforniamo e lasciamo raffreddare. I nostri dolci di zucca saranno pronti da gustare.

