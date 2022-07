È ormai decisamente risaputo e assodato che frutta e verdura costituiscano la base della piramide alimentare.

Questo diventa forse più evidente proprio in estate, quando siamo avidi di recuperare liquidi e sali minerali persi con il troppo caldo.

Il frigorifero straborda di zucchine, melanzane, carote, pomodori, ma anche di pesche, albicocche, ciliegie, melone e anguria.

Certo, anche se ne consumiamo parecchie porzioni, e per di più di frequente, dobbiamo pur sempre considerare che frutta e verdura soffrono di precarietà.

Pensiamo all’insalata che appassisce o alle pesche che diventano troppo morbide e con macchie marroni che le rendono inappetibili alla vista.

Ed ecco che, per correre ai ripari ed evitare sprechi, potremmo ad esempio fare una torta salata con la verdura che avanza nel frigorifero.

Attenzione però: non si tratta del solito involucro di pasta sfoglia, ma di un tortino gustosissimo in cui le verdure si sposano con la mozzarella.

Portiamola in tavola per un pranzo veloce, ma anche per l’aperitivo in terrazza o in giardino: i commensali ne andranno certamente ghiotti.

Per realizzare la torta di verdure e mozzarella ci occorreranno:

1 peperone rosso;

1 peperone giallo;

2 zucchine grandi;

1 melanzana;

1 cipolla rossa;

100 g di mozzarella;

1 uovo;

100 g di farina;

50 g di formaggio grattugiato;

basilico;

olio, sale e pepe q.b.

Con la verdura che avanza nel frigorifero facciamo questa torta salata croccante e filante senza pasta sfoglia o brisée

Dobbiamo innanzitutto lavare e sbucciare tutte le verdure indicate nella lista ingredienti, tagliandole poi a pezzetti dalla forma irregolare.

Trasferiamo quindi il misto di verdure in una padella antiaderente in cui avremo versato 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Facciamo rosolare gli ortaggi a fuoco alto giusto il tempo di ammorbidirli, aggiustando nel frattempo di sale e pepe.

Mettiamo poi il soffritto a raffreddare in una ciotola, aggiungendo in seguito l’uovo e la farina e amalgamando a dovere.

Il prossimo passo consiste nel versare il composto ottenuto in una teglia a cerniera rivestita con carta da forno, quindi aggiungiamo formaggi e condimenti.

Inforniamo a 200 °C e, trascorsi 20 minuti circa, la nostra torta dovrebbe essere abbastanza dorata e cotta per poterla sfornare e portare in tavola.

Guarniamo la superficie con qualche foglia di basilico a piacere, tagliamola a fette e prepariamoci a scoprirne tutta la bontà.

