Il balcone, specie nel periodo estivo, è una parte della casa dove, in base alla posizione dell’immobile, c’è la possibilità di trovare degli angoli di ombra. Oppure, allo stesso modo, si può sfruttare il balcone per prendere la tintarella quando questo è soleggiato. Lo stesso dicasi per il terrazzo con la possibilità di godere, chiaramente, di spazi ancor più ampi.

Pur tuttavia, il balcone e il terrazzo sono delle parti della casa dove non si può avere la stessa privacy delle parti interne dell’immobile. A meno che non si adottino delle contromisure, in modo tale da tenersi sempre al riparo da occhi indiscreti. Vediamo, allora, per il balcone come per il terrazzo, quali possono essere le possibili soluzioni per trasformare anche questi spazi in aree all’insegna della massima riservatezza.

Come avere privacy sul balcone o terrazzo e ripararci da occhi indiscreti

Nel dettaglio, per un terrazzo o per un balcone che sia davvero a prova di privacy servono necessariamente delle soluzioni schermanti. Per esempio, la classica soluzione a basso costo è quella di andare a coprire la ringhiera del balcone utilizzando una rete in materiale sintetico. Si tratta, nello specifico, di teli che, in polipropilene, o in poliestere, sono robusti e soprattutto sono molto resistenti anche alle intemperie.

Su come avere la privacy sul balcone o sul terrazzo questa è chiaramente solo una delle possibili risposte e delle possibili soluzioni. In quanto, specie per il terrazzo, è possibile creare degli angoli anche ampi di riservatezza, utilizzando degli appositi pannelli oscuranti. Al riguardo, tra i possibili materiali che si possono scegliere, i pannello oscuranti in PVC sono quelli che sono decisamente più versatili ed anche più leggeri. Rispetto, invece, ai pannelli in legno.

Altre soluzioni per creare angoli di privacy, dal cannicciato alle siepi artificiali

Pratica e anche economica per la privacy sul terrazzo, inoltre, è pure la scelta rappresentata dal cannicciato. Magari per creare sul terrazzo un piccolo angolo raccolto di privacy dove prendere il sole sempre lontano da sguardi indiscreti. Così come in commercio ci sono pure le siepi artificiali, che sono in grado di creare un confine in maniera elegante e pratica. Le siepi artificiali, infatti, hanno un alto potere schermante, non solo dai raggi ultravioletti, ma anche dal vento.

Per l’installazione di una siepe artificiale, inoltre, non serve un tecnico specializzato. In quanto, i moduli sono componibili e sono disponibili in diverse altezze e in base alle proprie esigenze.

Lettura consigliata

Come creare un angolo di ombra e privacy sul nostro balcone o in giardino per proteggerci da vicini impiccioni grazie a queste splendide idee creative