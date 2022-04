Quando il sole inizia a picchiare, è davvero piacevole trascorrere ore all’aperto. Sia sul balcone, sia in giardino potremo, così, godere delle ore piacevoli sotto i raggi del Solleone. Potremmo avere però necessità anche di disporre di un angolo d’ombra senza l’utilizzo di tende da sole. Vediamo quindi alcune idee creative per creare dei separé fai da te che al contempo tuteleranno anche la nostra privacy. Ricordiamo comunque che coloro che abitino in condominio, dovranno osservare il regolamento condominiale per quanto riguarda le disposizioni sulle facciate.

Come creare un angolo di ombra e privacy sul nostro balcone o in giardino per proteggerci da vicini impiccioni grazie a queste splendide idee creative

Per realizzare questa idea creativa dovremo munirci di almeno quattro hula hoop o cerchioni delle ruote di vecchie biciclette e di almeno 7 telai circolari da ricamo. Procuriamoci un listello in legno lungo un metro e mezzo e largo circa dieci centimetri. Lo spessore sarà di 2,5 cm. Fissiamo con dei chiodi cambrette due hula hoop al listello. Con della colla a caldo fissiamo i telai circolari, alternandoli con gli hula hoop. Il risultato sarà una parete che sembrerà a bolle. Posizioniamo dei vasi di edera o di bougainvillea ai piedi della nostra parete a bolle e facciamo correre i rami lungo le circonferenze.

Per avere una struttura decorativa uniforme prima che i rami delle piante la ricoprano, potremmo dipingerla con una bomboletta spray.

La barriera floreale sospesa per il balcone

Con due chiodi a pressione fissiamo due catenelle sul soffitto del balcone. A questi ganci fisseremo una scaletta a pioli in legno. Fra i pioli posizioniamo dei cachetpot con varietà floreali come surfinie o altre piante.

Man mano che le piantine cresceranno, si andrà a formare una tenda floreale.

Il separé con le cassette delle fragole

Per questa idea creativa potremo riutilizzare le cassette plateau di fragole.

Uniamole una con l’altra con una spillatrice pneumatica, facendo sempre molta attenzione nell’utilizzare questo utensile. Se non siamo esperti nell’utilizzo di questo arnese, meglio saldarle con la colla per il legno. Componiamo la struttura come meglio preferiamo. Con molta pazienza poi incolleremo delle pietre o dei sassi bianchi su tutta la superficie interna delle cassette. Riserveremo i conci più grandi per le cassette in basso e quelli più piccoli per quelle alte. In questo modo daremo stabilità al nostro separé.

Ecco, quindi come creare un angolo di ombra e privacy per i nostri spazi outdoor.

