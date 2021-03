Come avere capelli forti e luminosi grazie a questo portentoso rimedio naturale

Quando si parla di aspetto fisico, capelli forti e luminosi sono l’obiettivo di tantissime donne. A nessuna infatti piace avere capelli secchi, sciupati e sporchi. Ecco perché la ricerca del prodotto giusto è un viaggio lungo e tortuoso nella vita di qualunque ragazza. In questo articolo andremo a vedere un rimedio originale e al 100% naturale, dagli effetti strabilianti: il cacao.

I benefici del cacao

Ma come possiamo avere capelli forti e luminosi grazie a questo portentoso rimedio naturale? Tra le principali proprietà benefiche del cacao rientra di sicuro il suo essere un ottimo antiossidante. Grazie all’alta presenza di polifenoli questo è infatti ottimo per combattere i radicali liberi e contrastare l’invecchiamento delle cellule. Permettendo così di rigenerare completamente le cellule dei nostri capelli e donargli nuovo splendore. Inoltre, unito al miele e allo yogurt, possiede anche un incredibile effetto idratante sulla chioma e sulla pelle del cuoio capelluto. Ecco perché non troviamo difficile capire come mai mettere del cacao sui capelli presenta degli straordinari benefici per la loro salute.

Un impacco portentoso

Ma come si prepara un impacco al cacao? Innanzitutto vediamo gli ingredienti:

a) 2 cucchiai di cacao in polvere;

b) 4 cucchiai di yogurt bianco;

c) 1 cucchiaio di olio d’oliva;

d) 1 cucchiaio di miele.

Per preparare l’impacco basterà prendere dello yogurt bianco e versarlo in una ciotola. Subito dopo, dovremo spolverarci sopra il cacao e aggiungere il miele. Una volta fatto questo mescoliamo per bene questi ingredienti e aggiungiamo l’olio d’oliva, continuando ad amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Per finire non ci resta che spalmare l’impacco sui capelli in modo uniforme, massaggiando delicatamente il cuoio capelluto. Lasciamo agire per almeno una trentina di minuti e infine risciacquiamo. Grazie a questo rimedio naturale avremo allora ottenuto come risultato dei capelli rigenerati e idratati dall’aspetto forte e voluminoso.

Ecco quindi che abbiamo visto assieme in questo articolo, come avere capelli forti e luminosi grazie a questo portentoso rimedio naturale.

