Negli ultimi anni l’uso di smartphone e computer si è rivelato indispensabile. Molte attività che venivano svolte di persona recandosi direttamente presso uffici, sportelli e aziende ormai sono online. Ormai anche le banche offrono l’apertura di conti online e permettono di gestirli senza muoversi da casa.

Un’altra attività che si può fare comodamente seduti al computer è controllare la propria situazione contributiva o pensionistica e procedere con la dichiarazione dei redditi. Il modo più veloce e facile per farlo è rivolgersi al portale dell’INPS.

Ma come fare ad accedervi? Come ottenere i dati d’accesso della propria pagina personale? Nell’articolo spiegheremo come entrare nel sito dell’INPS tramite lo smartphone utilizzando uno dei metodi più sicuri e veloci, lo SPID delle Poste.

Questo non è altro che il Sistema Pubblico di Identità Digitale utile per accedere a moltissimi servizi della Pubblica Amministrazione. Dunque, scopriremo passo passo la procedura, come accedere ai servizi dell’Ente previdenziale e quali sono i problemi che potrebbero verificarsi nel farlo.

Come entrare nel sito dell’INPS tramite lo smartphone e accedere al servizio SPID delle Poste e cosa fare quando non funziona

Iniziamo col precisare come si ottiene lo SPID. Questo deve essere richiesto ai provider abilitati, come Poste Italiane, che è uno di quelli gratuiti più importanti. Dopo aver fatto la richiesta online sarà necessario farsi identificare o di persona o a distanza. Una volta ottenuta l’identità digitale possiamo entrare nel portale INPS.

Dalla pagina principale, selezioniamo “Entra in MyINPS” e clicchiamo sulla voce “Entra con SPID”. A questo punto selezioniamo il provider con il quale abbiamo aperto l’identità digitale, nel caso specifico Poste Italiane.

Dopo aver inserito le credenziali d’accesso, acconsentiamo all’acceso attraverso un codice che riceveremo via SMS, via applicazione o codice QR. Nel caso di PosteID ci verrà richiesto un codice che avremo configurato all’attivazione del servizio.

Cosa fare quando lo SPID non funziona

È possibile che l’accesso all’identità digitale SPID rilevi dei problemi. Uno dei più comuni è la perdita delle credenziali o del codice di conferma accesso. In questo caso bisogna far riferimento al provider d’identità scelto.

Nel caso si continui a non accedere, il problema potrebbe essere relativo all’erogazione del servizio e non all’accesso. Pertanto, cerchiamo di contattare i canali di assistenza relativi ed effettuare un controllo sul corretto funzionamento del servizio.

Proviamo per prima cosa ad entrare nel portale del provider con cui lo abbiamo istituito. Se funziona correttamente saremo capaci di stabilire che il problema è dell’Istituzione (per esempio portale INPS) che stiamo cercando di raggiungere.

