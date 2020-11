Esiste un mondo per aumentare la pensione e ricevere anche uno sconto sulle tasse. Un metodo che permette di arrivare al pensionamento con un bel gruzzoletto. In modo da vivere l’uscita dal lavoro in tranquillità. Verifichiamo come aumentare la pensione versando solo 50 euro al mese con un bonus sulle tasse da pagare.

Come uscire dal lavoro con un bel gruzzoletto sulla pensione

In effetti si tratta di un risparmio a lungo termine utilizzando i fondi pensione.

Fondi di previdenza studiati per permettere al lavoratore di percepire una rendita versata trimestralmente o in unica soluzione.

Inoltre, questi fondi permettono di accedere alla RITA con l’anticipo pensionistico di cinque o dieci anni per i lavoratori disoccupati.

Ma cosa succede se non si riesce a versare la quota di 50 euro al mese? Non succede niente e soprattutto non si perdono i benefici. Infatti, il fondo pensione permette di sospendere il versamento per tutto il tempo che il lavoratore non è in grado di supportare il pagamento.

I fondi di previdenza complementare, inoltre, permettono di decidere liberamente l’importo dei versamenti e la loro frequenza in base alla proprie esigenze.

Bonus sulle tasse da pagare

Come aumentare la pensione versando solo 50 euro al mese, con bonus sulle tasse da pagare? Sottoscrivendo un fondo di previdenza complementare si ottiene un duplice beneficio: una rendita per la pensione e un bonus sulle tasse da pagare.

Infatti, i soldi che si versano nel fondo si possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi ogni anno fino a un massimo di 5.164 euro. Inoltre, permette una tassazione vantaggiosa rispetto al tradizionale risparmio.

Come ogni cosa bisogna fare molta attenzione al fondo integrativo previdenziale che si sottoscrive.

I fondi potrebbero nascondere costi alti che erodono il bonus fiscale.

Nella nuova Riforma pensioni è allo studio un sistema pensionistico integrativo. Si cerca di trovare misure di maggiore flessibilità, che aiutino i giovani a prevedere per tempo alla loro pensione.

I fondi pensione già sono in parte con la RITA nel nostro sistema previdenziale, nei prossimi anni entreranno con più insistenza e con maggiori agevolazioni.