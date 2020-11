Cucinare dolci è il momento perfetto per riunire tutta la famiglia o riscoprire il bambino che è in noi. Tra i vari biscotti che possiamo preparare spiccano quelli a forma di animali.

Questi simpatici dolciumi sono facili da preparare e possono essere usati anche come decorazioni. Ecco come preparare dei biscotti a forma di animali, divertenti e deliziosi per tutta la famiglia, con e senza formine. In questo articolo vedremo come dare forma ai biscotti e decorarli.

Dare forma ai biscotti

Dopo aver preparato l’impasto ci si chiede sempre come dare forma ai biscotti. Ci sono diverse opzioni.

La prima è quella degli stampini o delle formine. In commercio esistono molti stampini di metallo a forma di animali, e non solo.

Dopo aver steso la pasta con un mattarello dello spessore desiderato bisogna premerci sopra lo stampino. Questo taglierà i bordi della pasta creando il biscotto della forma scelta.

Chi non ha questi stampini non deve però darsi per vinto. È, infatti, possibile crearne di fatti in casa. Il procedimento è semplice.

Bisogna stampare l’immagine dell’animale scelto e ritagliarla. Dopodiché è necessario prendere un cartoncino o dei fogli di plastica puliti e adatti al contatto con i cibi. Porre il ritaglio sul cartoncino e tracciarne i contorni. Ritagliare anche il cartoncino e voilà, la formina è pronta. Ora non resta che appoggiarla sulla pasta stesa e tracciarne il contorno con un coltello.

Come decorare i biscotti

Chi si chiede come preparare dei biscotti a forma di animali divertenti e deliziosi per tutta la famiglia vuole sapere anche come decorarli.

Formine e stampini permettono, infatti, di creare biscotti di cui solo la silhouette ricorda quella di un animale. Vanno, però, decorate le parti interne! Questo passaggio può essere fatto con uno stuzzicadenti sulla pasta ancora cruda.

Con questo si andranno a incidere i tratti del muso, la decorazione del pelo e molto altro. In alternativa, si può preparare una gustosa glassa decorativa. Per farla bisogna mischiare zucchero a velo e succo di limone. Una volta cotti i biscotti, questa può essere usata per decorare i biscotti e disegnare al loro interno.