Il cedolino pensioni contiene molte voci e non sempre i pensionati conoscono il significato delle voci che lo compongono. Quando ci si iscrive a un sindacato per inoltrare la domanda di pensione, si concede mandato per trattenere la ritenuta sindacale. L’INPS trattiene la ritenuta mensilmente dalle prestazioni erogate. Come aumentare la pensione eliminando una ritenuta che pochi conoscono? Scopriamolo.

La trattenuta nascosta che non tutti i pensionati conoscono

L’INPS trattiene la ritenuta sull’assegno pensionistico, versandola al sindacato. Questa ritenuta è applicata non solo sulla pensione ma anche su altre prestazioni: NASPI, DIS-COLL, Cassa Integrazione, ASDI, eccetera.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Assieme alla domanda di pensione si presenta anche la delega sindacale. L’INPS opera la trattenuta direttamente dai soldi che riconosce al pensionato. Perciò come aumentare la pensione eliminando una ritenuta che pochi conoscono? È possibile attraverso una comunicazione di disdetta da inviare all’INPS.

La comunicazione da inviare all’INPS

La comunicazione di disdetta da inviare all’INPS deve contenere tutti i dati: importo della trattenuta sindacale, la data di decorrenza della ritenuta, la denominazione dell’organizzazione sindacale.

L’obbligo alla ritenuta sindacale sulle pensioni è regolato dal Decreto legge n. 267/1972 all’articolo 23.

La normativa stabilisce che i pensionati hanno diritto al versamento dei contributi sindacali alle rappresentanze nel CNEL, tramite una ritenuta sindacale. La legge precisa che i pensionati debbano autorizzare con delega sottoscritta il sindacato a operare la ritenuta.

Inoltre hanno diritto di versare la ritenuta sindacale i pensionati che percepiscono le seguenti pensioni:

a) diretta o indiretta;

b) di reversibilità;

c) appartenenti a fondo o gestione speciali.

La comunicazione di disdetta può essere inviata all’INPS anche telematicamente accedendo al servizio dedicato “Gestione deleghe sindacali”.

L’accesso è previsto solo per i pensionati in possesso delle credenziali. Bisogna precisare che dal 1° ottobre l’INPS non rilascia più il PIN, ma bisogna accedere con lo SPID.

Entrando nel servizio dedicato, bisogna cliccare su “Revoca delega esistente”. In questo modo, dal mese successivo alla data di revoca, la ritenuta non comparirà più sul cedolino.

Questo significa che la pensione corrisposta è più alta perché non viene più detratta la ritenuta sindacale.