Mala tempora currunt, questo è poco ma sicuro. Se già prima c’era chi aveva difficoltà ad arrivare a fine mese, la crisi da Covid-19 ha sicuramente inasprito tutto. In questo articolo vedremo che il subaffitto è una soluzione interessante in tempi di crisi, ma attenzione a cosa si rischia.

Come e perché subaffittare?

La pratica del subaffitto era molto diffusa anche prima della crisi, questo è sicuro. Ma è probabile che i casi di subaffitto, soprattutto quelli a nero, aumentino.

Subaffittare un appartamento può rappresentare un modo attraverso cui rientrare nei costi fissi e ammortizzare le spese che a volte sono davvero salate. Infine, può essere un modo per capitalizzare anche nei periodi di assenza dall’immobile. Oggi, infatti, possiamo mettere l’appartamento in cui viviamo su AirBnb anche solo per pochi giorni.

Per prima cosa c’è quindi da chiedersi: il subaffitto e legale o illegale?

Subaffittare un appartamento è lecito se e solo se la pratica viene prevista dal contratto di locazione stipulato con il proprietario dell’immobile. Infatti, nell’articolo 1.594 del codice civile si legge: “il locatario, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi”.

Cosa succede invece se il subaffitto è in nero? Cosa succede se nel contratto di locazione è fatto divieto esplicito di subaffittare l’immobile?

La prassi di subaffittare un appartamento in nero e quindi di farlo all’oscuro del proprietario dell’immobile, è una procedura del tutto illecita. Se si dovesse verificare questa condizione, il proprietario può agire in tribunale e chiedere la risoluzione del contratto di locazione (principale e subordinato).

Come si traduce questo nella pratica? La risposta è semplice: con lo sfratto sia dell’inquilino che della persona che è entrata in subaffitto.

Per riassumere, se si subaffitta l’appartamento in cui si vive (ma di cui non si è proprietari) quando il contratto di locazione ne fa esplicito divieto si rischia lo sfratto!