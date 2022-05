Passare dal lavoro alla pensione è una vera rivoluzione per la vita di tutti. Oltre agli oggettivi cambiamenti di stile di vita, al riposo dopo una lunga carriera e alla cura di ciò che è stato trascurato durante gli anni di lavoro, anche il reddito cambia. In linea di massima infatti va considerato il fatto che la pensione è quasi sempre più bassa dell’ultimo stipendio percepito. Usare il condizionale è lecito, perché c’è chi riesce a percepire una pensione se non più alta, quanto meno pari allo stipendio. Naturalmente occorre sapere cosa fare e soprattutto, pensarci per tempo, per non arrivare il giorno della pensione, con l’amara sorpresa.

Come arrivare a prendere una pensione pari o più alta dell’ultimo stipendio percepito con un paio di soluzioni che pochi conoscono ma che sono facilmente utilizzabili

Regole spesso stravolte di anno in anno e variabili, rendono il calcolo della pensione quanto di più difficile esista. Una cosa è certa però, che la pensione è sempre inferiore all’ultimo stipendio percepito. La tendenza è sempre peggiorativa visto che man mano che passano gli anni e meno peso hanno gli anni di contributi versati nel sistema retributivo, che è quello di maggior favore per il pensionato. Infatti il calcolo della pensione nella stragrande maggioranza dei casi si basa sul sistema misto. Per i contributi versati dopo il 1995, o dopo il 2011 per quei lavoratori con almeno 18 anni di versamenti antecedenti il 31 dicembre 1995, vige il calcolo contributivo.

Questa parte di pensione è calcolata in base all’ammontare dei contributi versati ogni anno dal lavoratore durante la carriera. Per quelli antecedenti tali date invece, si applica il calcolo retributivo. In questo caso la pensione è calcolata in base agli ultimi 5 anni di stipendio percepito.

Occorre recuperare soldi dalla previdenza integrativa per non rimetterci troppo

Statistiche alla mano, che restano sempre dati generici visto che le pensioni sono variabili da lavoratore a lavoratore, per i contributivi la pensione è nettamente inferiore agli ultimi stipendi. Infatti rispetto alla retribuzione dell’ultimo anno di carriera un contributivo puro (inizio carriera dopo il 1995), percepirà il 45% in meno passando dallo stipendio alla pensione. Un taglio di circa la metà che sicuramente si fa sentire per i malcapitati pensionati.

L’entrata in vigore del sistema contributivo ha prodotto anche questa sorta di penalizzazione di assegno oltre ad inasprire le regole per lasciare il lavoro. Infatti per chi è andato in pensione con il sistema totalmente retributivo, la perdita massima registrata di pensione rispetto allo stipendio era nell’ordine del 10%. Senza considerare gli stratagemmi utilizzati in passato. Di solito erano promozioni e ruoli che sul finire delle carriere erano gentile omaggio dei datori di lavoro per i lavoratori. Riuscire a prendere di più di stipendio negli ultimi 5 anni di carriera significa prendere una pensione più alta ed avvicinarla allo stipendio medio percepito.

Il come arrivare a prendere una pensione più alta può passare anche dalla previdenza alternativa a quella obbligatoria. Chi non ha alternative al calcolo contributivo, dovrebbe virare verso una forma di previdenza complementare o integrativa. Versare in un fondo che garantisca una rendita futura anche minima, ma in grado di implementare la pensione futura avvicinandola allo stipendio dal punto di vista dell’importo.

Approfondimento

Una soluzione incredibile per andare in pensione e vivere di rendita già a 40 anni di età e che molti iniziano a considerare