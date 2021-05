Dopo questa emergenza sanitaria, quasi il 60% delle famiglie italiane non riesce ad arrivare alla fine del mese. Questo significa che circa 6 famiglie su 10 sono in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e soprattutto dei lockdown. Le famiglie avrebbero difficoltà ad affrontare una spesa imprevista, come ad esempio l’acquisto inaspettato di un elettrodomestico, una visita medica o altre emergenze simili. La situazione descritta è molto difficile ed è improbabile che si registrino miglioramenti nell’immediato futuro.

Come arrivare a fine mese facendo la spesa gratis in questi supermercati

Sono tantissimi i supermercati dove la spesa è gratis. L’accesso al servizio avviene tramite una tessera ricaricata per un periodo di tempo limitato (in genere 6 mesi, rinnovabili fino a un massimo di un anno). La tessera consente di pagare la spesa attraverso i punti assegnati in funzione della composizione del nucleo familiare e della situazione socioeconomica. I prodotti messi a disposizione in questi supermercati comprendono derrate alimentari, articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa, ma anche articoli di cartoleria per la scuola. Sono supermercati solidali dove le persone vengono aiutate a fare la spesa in modo responsabile. Questo servizio permette a tante famiglie colpite dalla crisi di affrontare i problemi e le difficoltà economiche con meno sofferenza.

Un servizio per le famiglie in difficoltà

Aumentano i comuni che hanno aperto un supermercato solidale dove la spesa è gratis. Stiamo parlando degli Empori della solidarietà della Caritas Ambrosiana, luoghi dove grazie all’aiuto di donatori e alla dedizione dei volontari persone e famiglie in difficoltà economica ricevono aiuto attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari. È questo un valido strumento nella lotta al disagio sociale. Gli Empori della solidarietà sono a Cesano Boscone, Varese, Milano, Saronno, Garbagnate, Molteno, Rho, San Giuliano Milanese, Lecco, Pioltello. E nuove sedi si apriranno presto.

Ecco, quindi, come arrivare a fine mese facendo la spesa gratis in questi supermercati, con l’assistenza di personale attento ai bisogni delle persone.