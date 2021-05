Sono ormai molte le persone che decidono di creare un orto per coltivare tutto ciò che non dovranno più comprare al supermercato.

Inoltre, diciamocelo avere un orto e riuscire nell’intento è davvero soddisfacente. Sicuramente non è una passeggiata. Ci vuole tempo, voglia di fare e attenzione.

Le piante, le verdure e la frutta per crescere hanno bisogno di attenzioni e di cure.

Chi più dell’altro. Riuscire però a coltivare tutto da soli è una gran cosa soprattutto perché sapremo sempre cosa ci stiamo mangiando.

Cosa c’è da sapere

Per portare avanti un orto e riuscire nel nostro intento, sono molte le cose che bisogna sapere.

Soprattutto se siamo alle prime armi è fondamentale informarsi e chiedere aiuto a chi ne sa più di noi che può darci qualche consiglio.

È importante sapere quali piante non vanno assolutamente posizionate una accanto all’altra. Quali sono quelle che attirano gli insetti e quali quelle che allontanano gli insetti nemici del nostro raccolto. Bisogna anche sapere i metodi che ci aiutino a sbarazzarci dagli animaletti come ad esempio le lumache come possiamo leggere qui.

Bisogna sapere quante volte dobbiamo innaffiare. Quali piante hanno bisogno di una continua esposizione al sole e quali di una parziale esposizione al sole.

Oggi in questo articolo vedremo perché non butteremo mai più l’acqua di cottura della pasta e delle patate appena scopriremo la sua importanza per il nostro orto.

Quando cuciniamo la pasta e le patate, smetteremo di buttare l’acqua di cottura pensando sia inutile.

In realtà l’acqua di cottura è importantissima e ricca di nutrienti per le nostre piante e il nostro raccolto.

Infatti, tutte le sostanze nutritive contenute all’interno rimangono nell’acqua che solitamente scoliamo nel lavandino.

Oltre alla pasta e alle patate, è molto importante riutilizzare anche l’acqua di cottura delle uova, riso e delle verdure. Si raccomanda di non utilizzare il sale perché potrebbe danneggiare le piante!

In poche e semplici mosse potremo dare alle nostre piante i nutrienti di cui hanno bisogno in modo semplice e geniale.