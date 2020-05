E’ possibile arricchire la pensione con la possibilità di gestire, nel proprio investimento, rischio e timing?

Risparmiare, organizzare e investire. Questi i tre pilastri per riuscire ad arricchire la pensione con gli investimenti. In pratica: risparmiare il più possibile durante la propria vita lavorativa (ed iniziando a farlo in giovane età), organizzare un portafoglio diversificato e investire con una strategia di lungo periodo. Il resto lo farà il tempo e, soprattutto, la pazienza. Quella di conservare il più possibile il sangue freddo di chi sa che, su un orizzonte vasto, gli investimenti saggi hanno sempre premiato.

Un modo per raddoppiare o triplicare i soldi

La volatilità e le occasioni di investimento che essa offre possono apparire delle ottime occasioni per guadagnare. Il che è possibile. Ma solo se si sfruttano suddette occasioni in maniera sporadica e solo con una parte minimale del portafoglio. Meglio ancora con una parte dei soldi che ci si può permettere di perdere. Infatti la volatilità offre un modo per raddoppiare o triplicare i soldi nel giro di una notte. O anche meno. Ma anche di far crollare tutto. Sempre nel giro di una notte o anche meno. Senza contare le perdite a livello emotivo.

Come arricchire la pensione gestendo rischio e timing

Infatti non tutti possono permettersi di reggere un gioco spesso al cardiopalma per molto tempo. Perché se è vero che una volta può andare bene, non è detto che vada sempre bene. Chiunque volesse arricchire la pensione, inoltre, deve ricordare che in Borsa il rischio sulle azioni può anche superare di gran lunga i vantaggi. Una regola che vale per tutte le strategie finanziarie che promettono ritorni rapidi e alle stelle. E statisticamente il rischio di perdita totale, soprattutto se non si è professionisti, è proporzionalmente più alto.

Investire in un portafoglio diversificato

Ecco perché è sempre meglio, per arricchire la pensione, giocare sul (quasi) sicuro. Un risparmio regolare da investire in un portafoglio diversificato, a sua volta creato basandosi su un timing e un margine personalizzato di tolleranza al rischio. Chi ha, davanti a sé 30 a 40 anni per investire può accumulare ricchezza nel tempo accontentandosi di un programma costante caratterizzato da un approccio difensivo.

Investire in fondi negoziati in borsa

Ma anche di qualche azzardo che, qualora andasse male, si può sempre recuperare. Inoltre la diversificazione. La diversificazione, nel frattempo, offrirà la possibilità di avere più posizioni di guadagno senza dipendere da nessuna di loro nello specifico. Il segreto? Meglio adottarne una che veda la scelta di asset visti come contrappesi gli uni degli altri. Per questo può essere utile prendere in considerazione investire in fondi negoziati in borsa (ETF) o fondi indicizzati a basso costo, già di per sé diversificati.