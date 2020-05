Investimenti a lungo termine: i dividendi da comprare

Chi fa investimenti a lungo termine chiede certezze. Questi i dividendi da comprare.

Le variabili sulle Borse

Le oscillazioni a breve termine sui mercati azionari saranno una realtà che ci accompagnerà ancora per qualche tempo. Una realtà che, proprio per la sua natura stessa è assolutamente imprevedibile. Se infatti la normalizzazione all’interno della società è un processo lungo, lo stesso può dirsi dei mercati. Infatti le variabili sulle Borse adesso vanno anche oltre il Covid e le sue immediate conseguenze per investire il lato geopolitico della pandemia.

I dividendi da comprare ora

Perciò ancora una volta perciò si fa strada la necessità di scegliere dividendi che possono garantire rendimenti stabili per un portafoglio di investimenti a lungo termine. Tra i titoli e le azioni presenti sul mercato, chi ha continuato a pagare in maniera costante un dividendo, se non addirittura ad incrementarlo, può essere un ottimo candidato fra i dividendi da comprare ora. Un altro elemento utile per capire quali sono le azioni da dividendo da comprare potrebbe essere il rapporto prezzo/utili. Oppure il tasso di crescita del dividendo stesso.

La strategia di investimento migliore

Per chi punta ad investimenti a lungo termine si tratta in pratica di trovare una griglia di valori matematici che coincidono. Ma anche che confluiscano il più possibile in un unico titolo. Ovviamente, in nome della diversificazione, non sarà certo su un unico titolo che scommetteremo. Trovare la maggior parte di azioni che presentano questi vantaggi competitivi sarà la strategia di investimento migliore.

Investimenti di lungo termine

Un titolo candidato per essere, tra gli investimenti a lungo termine uno dei dividendi da comprare ora potrebbe essere AbbVie (NYSE: ABBV) azienda biofarmaceutica famosa per l’antinfiammatorio Humira e il mega buyout di Allergan. In un mondo sconvolto dal Covid e con un settore farmaceutico sugli scudi, il suo rendimento del 5,2% appare interessante quanto affidabile. Chi invece, negli investimenti di lungo termine, preferisce puntare al bersaglio grosso, allora potrebbe prendere in considerazione Morgan Stanley. La banca Usa, infatti, ha un approccio conservativo alle spese e una visione a lungo termine del business che possono aiutare di fronte alle prospettive di tassi di interesse in calo ed incertezze economiche in arrivo. Il titolo attualmente ha un rendimento del 3,6%.