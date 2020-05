Titoli e investimenti: come prendere le decisioni più giuste? Volete investire ma siete indecisi. Titoli azionari o titoli obbligazionari? Fondi d’investimento o ETF? Obbligazioni governative o corporate? Questi ed altri dubbi sono assolutamente normali, quando ci si approccia ad un mondo complesso come quello degli investimenti, magari per la prima volta. Vediamo quindi come prendere le decisioni più giuste riguardo a titoli ed investimenti.

La prima cosa da fare sarebbe documentarsi.

Bisognerebbe iniziare a leggere i giornali e le riviste specializzate. Magari sintonizzarsi sulle emittenti economiche e finanziarie che ci sono sia sul digitale terrestre che online. Avrete notato che però abbiamo usato il condizionale, e non l’imperativo. Questo per due ragioni. 1) Non si può obbligare nessuno a fare qualcosa che non voglia (“per forza non si fa neanche l’aceto”, recita un vecchio detto) 2) è un passo necessario, ma assolutamente non decisivo. E questo ci porta dritti dritti verso quello che sarebbe il miglior operato da intraprendere.

Investire in titoli azionari ed obbligazionari non è il vostro lavoro. Ma è il lavoro di professionisti seri e preparati. Perché, se non lo sapete, ci sono persone che per lavoro fanno consulenza sugli investimenti e, più in generale, sul benessere monetario delle persone. Esattamente come ci sono geometri ed architetti per le case, o notai per le persone e le aziende, o avvocati per questioni legali e commercialisti per quelle fiscali. Sono i consulenti d’investimento. Come detto, si tratta di professionisti preparati e certificati, che possono essere indipendenti o lavorare per una Rete come Mediolanum, Azimut, Fideuram, ecc. Sono proprio loro che possono aiutarvi a prendere le decisioni più giuste su titoli ed investimenti.

Perchè sono i consulenti coloro che possono aiutarvi con titoli, investimenti, azioni, obbligazioni, certificati, CFD, valute, opzioni e chi più ne ha più ne metta? Perché sono loro la scelta giusta da fare per aiutarvi a prendere le decisioni più giuste sui mercati con e per i vostri soldi, il vostro denaro?

Perchè, pensateci bene, se non è il vostro lavoro investire, vi dovreste rivolgere a qualcuno che vi aiuti a farlo. Perché per una causa legale andate da un avvocato, no? Per far ristrutturare la casa vi rivolgete ad un geometra o ad un architetto, no? Quando vi sentite male, non fate da soli, ma chiamate un medico, no? E quindi dovreste fare la stessa cosa in relazione a titoli ed investimenti, e farvi aiutare a prendere le decisioni più giuste. Semplice, no?