Come arredare l’ingresso di casa spendendo poco? Con queste 5 idee originali per valorizzarlo subito

I consigli per arredare casa senza spendere troppo sono un vero tesoro. Vediamone alcuni per rendere l’ingresso più elegante e bello, conservando i contanti nel portafogli.

Prima o poi si arriva a un punto in cui la nostra abitazione ci sembra monotona e priva di fascino. Per questo, decidiamo di riarredarla. L’ingresso è una delle zone su cui potremmo concentrarci, visto che dà il benvenuto agli ospiti. Per valorizzarlo appieno potremmo pensare di dover spendere una fortuna in mobili e elementi vari. Eppure, non deve per forza andare in questo modo. Grazie ai prossimi suggerimenti, infatti, doneremo a questa parte una nuova vita, tanto che stenteremo a riconoscerla.

Come arredare l’ingresso di casa spendendo poco sui lavori

Se pensiamo che la nostra entrata sia ormai anonima e senza originalità, potremmo cominciare dando una ritoccata alle pareti. Per questo scopo, un valido prodotto low cost è la carta da parati. I rotoli più economici si vendono sotto i 10 euro e possono comunque fare un figurone. Il vero vantaggio è che si può sfruttare anche su piccole porzioni di superficie, così da poter delimitare l’ingresso dagli altri ambienti.

Un altro elemento decorativo quasi a costo zero sono le piante da interno. Alcune sono facili da curare e donano vivacità con il loro verde sgargiante. Photos, felce o lingua di suocera potrebbero fare al caso nostro. Pratiche e utili sono poi le mensole. Sono un’alternativa a buon mercato alle consolle e vi possiamo riporre chiavi e soprammobili vari. Il prezzo dipende da forma e stile, tuttavia si possono trovare anche sui 6 euro l’una.

E se volessimo sapere come arredare l’ingresso di casa spendendo poco con oggetti affettivi, potremmo puntare sulle cornici. Nei negozi di bricolage e arredo si possono reperire anche a 2,50 euro l’una. Basterà inserirci una bella foto di famiglia, magari in bianco e nero, per dare un aspetto retrò. Infine, perché non posizionare una seduta? A renderla comoda ci penseranno i cuscini. Ci si può procurare un set a meno di 10 euro, ma per risparmiare ulteriormente potremmo cucirli in casa.

2 consigli per risparmiare

L’arredo ha un costo che, senza un minimo di criterio, potrebbe pesare sul conto corrente. Per fortuna, ci sono alcuni modi per tenere da parte qualche spicciolo in più. Il primo consiglio è quello di acquistare la merce in outlet. Ci sono mobilifici che vendono parti d’arredamento degli anni precedenti, a un prezzo vantaggioso. Un altro punto a cui prestare attenzione riguarda i prodotti in pronta consegna. Sono oggetti che si vogliono probabilmente svendere, perché già tagliati e non personalizzabili. Se ci capita l’occasione, non lasciamocela sfuggire.