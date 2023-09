Altro che deodoranti costosi, ascelle sempre profumate con meno di 3 euro e 5 errori da evitare per non puzzare

È inutile usare deodoranti dispendiosi e cari se non sappiamo come usarli al meglio. Per avere un buon profumo sulle ascelle ecco cosa non fare e i prodotti sotti i 3 euro

Non sentire caldo in estate ed evitare di sudare abbondantemente è praticamente impossibile, l’unico modo per rimanere freschi è scegliere dei tessuti naturali e traspiranti. Può essere imbarazzante grondare di sudore quando siamo fuori casa e soprattutto in compagnia.

Proprio per questa ragione, l’abitudine di molti è quella di avere sempre in borsa una piccola confezione di deodorante, scansando possibili figuracce. L’obiettivo, ovviamente, è quello di profumare più a lungo, rispettando l’epidermide e senza rischio d’irritazioni, con un semplice gesto. In commercio, di certo, non mancano i prodotti specifici per le ascelle, alcuni hanno dei prezzi piuttosto impegnativi. I deodoranti Chanel ed Hermes, in confezioni da 100 ml, possono costarci anche 50 euro, ancora più cari sono quelli Sisley Paris con note di Champagne.

Altro che deodoranti costosi, ascelle sempre profumate con 5 prodotti a basso costo

Oltre i Brand più pregiati, esistono prodotti che costano dai 10 ai 25 euro e che possiamo acquistare in negozi specializzati o in farmacia. Ad esempio, costa circa 24 euro DeoCream dell’Eco Bio Boutique, completamente naturale, 20 euro il deodorante Axitrans, oppure poco più di 10 euro quello dell’Avène. Ma non è detto che quelli che hanno un prezzo inferiore non siano in grado di fare profumare a lungo le nostre ascelle. Dalle recensioni online sembra essere molto apprezzato il Dove Go Fresh senza allumino, rinfrescante e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché costa meno di 3 euro.

Stesso prezzo, all’incirca, l’Infasil freschezza dinamica, oppure il neutro extra delicato, antimacchia, senza sali di alluminio, efficace fino a 24 ore. Se preferiamo i roll-on allora potremmo provare il Sanex extra control, spendendo circa 3 euro. Altro che deodoranti costosi, ascelle sempre profumate anche con l’incredibile ed economico Cien Pure & Fresh 24h. Lo troviamo nei supermercati Lidl ad un prezzo sorprendente, poco più di 1 euro. Di ottima qualità anche il deodorante Carrefour 24h anti-traspirante e non supera i 2 euro.

Gli sbagli da non commettere

Oltre a scegliere il deodorante che fa per noi, anche economico, è fondamentale non commettere degli errori comuni. Il primo sbaglio, che molti fanno, è eccedere con le quantità, basta una leggera passata, mai esagerare oppure otterremo l’effetto contrario. Il secondo errore è applicarlo più volte nell’arco di 12 ore, potremmo causare anche irritazioni. Evitiamo di usare il deodorante quando l’ascella è già sudata, piuttosto laviamole e asciughiamole prima con cura. Infine, possibile causa di puzza, è mixare contemporaneamente più prodotti, sempre usarne uno alla volta.

(n.d.r. Proiezionidiborsa e l’Autore dell’articolo forniscono ai Lettori informazioni gratuite. Questo articolo non ha nessuno scopo pubblicitario e non vi sono rapporti con le aziende e marchi citati)