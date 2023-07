Come arredare la casa al mare? Segui le 3 idee chic di Paola Marella per valorizzare gli interni

Hai una casa al mare che vorresti rinnovare? Ecco cosa consiglia la guru dell’interior design, Paola Marella. Con le sue dritte riuscirai a portare una ventata di novità nella tua abitazione, ridandole splendore e freschezza. Vediamo alcune idee per migliorarla sotto ogni aspetto.

Curare la propria dimora non significa soltanto fare le pulizie regolarmente. Ogni tanto si potrebbe sentire il bisogno di modificarne l’arredamento, anche se si trattasse di un piccolo monolocale. Anche la casa al mare, dove si trascorrono le vacanze ogni anno, dovrebbe mantenersi bella e originale. Per dare un tocco di classe all’estetica, dovresti sapere su cosa e come agire. Ad aiutarti ci pensa Paola Marella, la nota conduttrice ed esperta di arredamenti milanese. Grazie ai suoi suggerimenti, potrai creare l’abitazione dei tuoi sogni e passare giorni lieti a pochi passi dalla spiaggia.

Come ottimizzare lo spazio

La casa al mare ideale, secondo la Marella, dovrebbe garantire ariosità e libertà nei movimenti. Per eliminare la sensazione di claustrofobia, è meglio abbattere tramezzi e corridoi vecchi. Un’idea vincente è quella di unire la cucina al salotto, creando un’unica stanza. Mettici al centro una graziosa isoletta, da sfruttare durante le cene in compagnia.

Se la famiglia fosse particolarmente numerosa, un secondo bagno potrebbe risultare indispensabile. L’importante è che sia funzionale, ad esempio permettendoti di rinfrescarti di ritorno dalla spiaggia. Inoltre, potresti pensare di lasciare un angolo per la lavanderia. Opta per un’area separata, in cui riporre abiti e lenzuola che laverai. Infine, perché non sfruttare le lunghe giornate di sole tipiche dell’estate? Per garantire il passaggio della luce, installa delle finestre grandi. Assicurati che puntino in direzione del mare o sul giardino.

Come arredare la casa al mare in 3 step

Per estrapolare il massimo dalla tua abitazione marina, è d’obbligo concentrarsi sulle decorazioni. La Marella consiglia di ornare l’ambiente con gli oggetti che ti rappresentano. Scegli quadri, poster e cornici a cui tieni. Arricchisci lo spazio restante con soprammobili, vasi in vetro o di ceramica e mensole che in qualche modo parlino di te. E non dimenticarti delle inseparabili piantine, ottime per portare un po’ di natura tra le mura domestiche. Altro elemento a cui pensare è lo specchio: scegline uno grande, che riflettendo faccia sembrare più luminosa la camera. Completeranno l’opera elementi come madie, mobiletti in vimini e sedie a dondolo. Così come un bel runner sulla tavola e qualche riferimento al mare, vedi conchiglie e piatti tematici.

Fatto questo, è il momento di pensare alla palette. I colori dell’estate sono neutri: bianco, sabbia e verde menta si adattano benissimo allo stile marino. Ma per rendergli pienamente omaggio, potresti considerare un bel blu cobalto o un azzurrino leggero. Per intonare l’arredo, invece, fai attenzione alle accoppiate cromatiche. Potrai ottenere un piacevole effetto visivo accostando sabbia e marrone scuro, beige e verde oliva o petrolio con carta da zucchero.

Eccoti, quindi, all’ultimo passo: come arredare la casa al mare con l’illuminazione. Sì alla luce calda: posiziona lampade da terra, lanterne e abat jour. Per ravvivare l’esterno, invece, sistema qualche pratica applique. Evita i faretti forti e i LED integrati al soffitto, oltre alle luci particolarmente fredde.