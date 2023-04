Ascelle morbide e chiare dopo la depilazione con il segreto della nonna. Evita l’inscurimento della pelle e i vestiti macchiati

Forse non ci si fa caso ma la pelle delle ascelle dopo la depilazione tende ad inscurirsi. Si può ricorrere alle creme, ma a che prezzo? Invece ecco un rimedio della nonna praticamente gratuito e molto efficace anche per evitare macchie ai vestiti.

Depilarsi le ascelle è un’abitudine che in passato non tutti praticavano. Molte persone preferivano mantenere i peli alle ascelle e fare un’accurata pulizia. Tuttavia questa non sempre bastava e l’uso di depilarsi si è rapidamente diffuso.

Cosa provoca il cattivo odore delle ascelle

A praticare la depilazione sono soprattutto le donne, ma anche gli uomini cominciano soprattutto nella zone delle ascelle. Il motivo è legato all’odore sgradevole che non piace né alle donne e né agli uomini. In effetti è il sudore che resta fra i peli delle ascelle a provocare la formazione di batteri. Sono questi che generano quell’odore particolare poco gradito a chi sta vicino.

Oltre all’odore, spesso sono anche i vestiti che subiscono le conseguenze del sudore, macchiandosi. A volte sono proprio gli indumenti che indossiamo a far sudare, soprattutto se sono stretti e non fanno traspirare la pelle. Ma vediamo come ottenere ascelle morbide e chiare dopo la depilazione.

Come eliminarlo

Ognuno per poter mantenere la pelle pulita, ricorre alla doccia frequente con qualche profumato bagnoschiuma. È stato notato che lavarsi le ascelle riduce l’odore del 23%. Invece depilarsi e poi lavarsi con sapone porta la riduzione a circa il 60%.

Questi sono stati i risultati diffusi al 23 Congresso Mondiale di Dermatologia in seguito a una ricerca effettuata su un campione maschile.

La depilazione sembra così preferibile. In effetti quando si passa il rasoio non tagliamo solo i peli, ma anche i piccoli resti di incrostazioni di sudore e sporcizia che sono alla base del pelo ascellare. La pulizia è più profonda che lavare le ascelle col semplice sapone.

Ascelle morbide e chiare dopo la depilazione con il segreto antico

Il problema sorge al momento della depilazione. I maschi forse non ci fanno molto caso, ma la pelle delle donne è più sensibile. A volte può capitare che la depilazione provochi un inscurimento della pelle. Inoltre c’è sempre la possibilità di una certa irritazione e arrossamento dovuta all’azione del rasoio.

Per ovviare a tutto ciò si possono utilizzare delle creme, anche sbiancanti, ma che spesso costano diversi euro. Invece le nostre nonne utilizzavano un trucchetto geniale. Grattugiavano una patata cruda e mischiavano il succo con la polpa. Poi la passavano sotto le ascelle per qualche minuto per poi sciacquare.

Ripetevano per una settimana, in modo da ottenere una pelle morbida e chiara, senza tracce scure o arrossamenti sulla pelle. Inoltre in questo modo si elimina anche la possibilità di macchiare gli indumenti. Un trucchetto semplice e antico che riflette la saggezza delle nostre nonne.