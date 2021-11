Scopriamo questo interessante metodo conosciuto da pochi utile a connetterci con la natura e l’ambiente circostante

Stress, fatica emotiva, giornate pesanti, tutti noi siamo alla costante ricerca di una soluzione di qualità capace di farci sentir in pace con noi stessi. Giornate frenetiche di lavoro, tempistiche da rispettare e impegni a cui non possiamo proprio sottrarci spesso ci buttano giù di morale facendoci immaginare realtà differenti.

Alle volte ci capita di volgere lo sguardo verso luoghi e Paesi lontani da noi e chiederci quale sia, idealmente, la loro ricetta della felicità. Il più delle volte immaginiamo luoghi remoti e incantati, culturalmente distanti e con abitudini differenti.

Tra questi, i Paesi del nord Europa, terre incantate e ricche di fascino. Dagli splendidi fiordi norvegesi alle ricche distese verdi danesi, dalle rigogliose foreste svedesi alle diversità paesaggistiche tipiche della Finlandia.

La ricetta della felicità

È proprio dal nord del Continente, più precisamente dalla Danimarca che durante lo scorso lockdown venne coniato un termine nuovo: hygge, il segreto per vivere bene in casa.

Un’efficace filosofia di vita ci giunge, ancora una volta, dalla Penisola scandinava. Una soluzione con un occhio di riguardo al periodo post-pandemia. Dunque, un metodo legato alle nuove consuetudini a cui ci siamo dovuti abituare nel corso dei mesi.

Stavolta siamo in Norvegia, ancora una volta è in nord Europa che scopriamo un interessante metodo conosciuto da pochi utile a connetterci con la natura e l’ambiente circostante.

È il cosiddetto Friluftsliv (si legge come si scrive), concetto difficile da pronunciare e tipico della cultura scandinava. Friluftsliv letteralmente vuol dire ‘vita all’aria aperta’. Un concetto nordico che vuole indicare un approccio semplice e genuino con la natura, che lega la vita in casa a quella all’aria aperta, grazie alla connessione che abbiamo con l’ambiente circostante.

Una nuova filosofia quindi. La modifica dei nostri standard di vita, una modifica figlia e conseguenza del lockdown cui tutti noi abbiamo vissuto. Dare dei nuovi stimoli alla nostra esistenza. L’essenza stessa dello stare in natura significa adattarsi indipendentemente dalla stagione in corso. Ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Trascorrere del tempo all’aria aperta e apprezzarne eventuali nuovi stimoli. L’essenza del Friluftsliv è quella di stare in natura adattandosi ad essa indipendentemente dalla stagione in corso.

Ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Quindi il contatto con la natura, lo svagarsi e il vagare all’aria aperta senza una meta predeterminata, godendo della gioia delle piccole cose. Friluftsliv non significa soltanto godersi una inebriante giornata di sole ma stringere un legame forte con ciò che ci circonda apprezzando gli infiniti cambiamenti e le mille sfaccettature. È il godersi un piacevole sole autunnale, ma anche un piovoso pomeriggio di novembre. Una totale connessione con la natura sia in termini fisici che in termini mentali.