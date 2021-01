Come arredare casa con piante a costo zero

Sono moltissimi gli appassionati di piante da interni. Per gli amanti del green diventa spesso una vera e propria dipendenza, possederne un numero sempre maggiore. Si comincia con qualche piantina e si finisce per riempire tutta la casa. Spesso neanche il bagno viene risparmiato da questa mania.

È una dipendenza assolutamente sana, che ci si concede con piacere. Del resto è innegabile che una casa piena di verde, abbia tutto un altro fascino. Che si tratti di un appartamento, di una villa o di un monolocale.

Questo hobby può, però, risultare costoso. Soprattutto se per arredare casa con delle belle piante, si ricorra solo ed esclusivamente all’acquisto.

Se si cerca qualcosa di particolare va bene il vivaio

Nei negozi specializzati e nei vivai si possono trovare esemplari particolari e personale specializzato, pronto ad aiutare in caso di dubbi. Si trovano piante di ogni tipo, dalle più alle meno costose. Per un appassionato il vivaio è un po’ come un negozio di caramelle per un bambino.

Ma ci sono anche altri modi per arredare la casa con piante a costo zero

Non è sempre necessario comprare una pianta, anzi. C’è anche la possibilità di riprodurre una pianta a partire dalla pianta stessa. Con questa tecnica si potranno riprodurre copie di piante già presenti in casa. Ma non solo. In questo modo ci si potrà anche scambiare diversi tipi di piante tra amici, e coltivarne di nuove. Così sarà semplicissimo arredare casa con piante a costo zero.

Tramite talee

La risposta, se non si vuole spendere troppo, è la talea.

Le talee sono pezzi di pianta, porzioni per meglio dire, che si staccano dalla pianta originaria che vogliamo riprodurre, e che si mettono a ramificare. Solitamente si tratta di rametti. La ramificazione può avvenire sia in un vasetto con dell’acqua, che in un vasetto con del terriccio, in base alla pianta.

I vasetti in vetro trasparente lasciano passare meglio la luce, per aiutare la ramificazione.

In questo modo si possono coltivare più velocemente piante (rispetto alla semina), senza spendere soldi. Inoltre coltivare una piantina di casa propria con questa tecnica, da un grado di soddisfazione senza dubbio maggiore rispetto al semplice acquisto in negozio.