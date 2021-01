La soluzione definitiva per chi ha sempre le mani fredde

Ogni inverno ci poniamo la stessa domanda: come combattere il freddo?

Esso può dare diversi problemi: può far venire il torcicollo, causare il raffreddore, e anche portare a qualcosa di più serio. Per questo, è fondamentale sempre sapere come vestirsi per non patire troppo.

Per cui, è sempre bene aggiornare il nostro guardaroba, soprattutto se siamo persone che escono molto, magari per gli effetti positivi del fare sport all’aperto.

Dobbiamo sempre essere sicuri i avere cappotti, maglie, cappelli di lana, e tutti gli altri accessori per tenerci al caldo. In particolare, oggi parleremo di come tenere al caldo le mani: ecco la soluzione definitiva per chi ha le mani sempre fredde.

Non solo guanti

Sappiamo ciò a cui pensano tutti: i guanti. Sono comodi e caldi, e ci permettono anche di avere una buona mobilità della mano. Ci sono anche guanti di lana detti capacitivi, che permettono di toccare lo schermo dello smartphone senza doverseli togliere.

Insomma i guanti sono una soluzione pratica, in particolare per chi ha il telefono sempre in mano. Però soprattutto chi vive in posti più freddi a volte non bastano, e si continua ad avere le mani gelate. Per fortuna, c’è un’altra possibilità.

Ecco l’alternativa

La scorsa settimana ha visto un personaggio americano diventare virale: si trattava di Bernie Sanders. Il senatore è stato fotografato all’inaugurazione del nuovo presidente Biden vestito in maniera forse poco consona per l’evento, ma con un comodo pezzo d’abbigliamento: le moffole. Dette anche muffole, si tratta di guanti che presentano copertura unica per tutte le dita assieme. Esse sono ben più calde dei semplici guanti, e garantiscono il migliore comfort per le mani.

L’inconveniente

Le moffole hanno però anche un lato negativo: la minore libertà di movimento delle dita. Questo è particolarmente scomodo per chi deve utilizzare il telefono. Ma per fortuna c’è anche una versione di moffole che pensano a questo, e si possono “aprire” trasformandosi in guanti senza dita. E poi, dopo aver mandato un messaggio, possono essere richiuse per ritornare al massimo del calore

Quindi possiamo ringraziare Bernie Sanders: ci ha fornito la soluzione definitiva per chi ha sempre le mani fredde.