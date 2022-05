Come aprire e riciclare il guscio del cocco per realizzare creazioni molto carine da regalare oppure per arredare la casa e il giardino

In estate, in molti amano mangiare il cocco, un frutto molto delizioso e dissetante dal sapore inconfondibile.

Se lo abbiamo appena comprato e non sappiamo proprio come aprirlo, basta munirsi di un martello e un cacciavite. Come aprire e riciclare il guscio del cocco?

Posizionare il cacciavite in ciascuno dei tre occhi situati sulla parte superiore del guscio, e con il martello bucarli fino a perforarli.

Se non si riesce con il cacciavite, provare con un cavatappi. Eliminare l’acqua situata all’interno del cocco facendola scorrere in un bicchiere. Dopodiché, prendere il martello e dare dei colpi decisi lungo il diametro del guscio. Dopo aver diviso il frutto a metà, eliminare con pazienza la polpa all’interno e metterla in un recipiente. A questo punto ci ritroviamo con dei gusci di noce di cocco perfettamente intatti.

In questo articolo spieghiamo come aprire e riciclare il guscio del cocco per realizzare creazioni molto carine da regalare o per la casa e il giardino.

Per riciclare il guscio della noce di cocco occorrono alcuni strumenti di facile reperibilità, con cui levigarne la superficie, come un coltello e della carta vetrata, un raschietto, e un trapano se dobbiamo effettuare dei buchi.

Ecco alcune idee per riciclare il guscio della noce di cocco.

Vaso per le piante

Per dare un tocco originale alla casa o al giardino possiamo riempire il guscio della noce di cocco con del terriccio e delle piante.

Contenitore per oggetti

I gusci vuoti delle noci di cocco potrebbero servire come contenitori portaoggetti.

Per levigare e lisciare la superficie utilizzare della carta vetrata e per la decorazione si potrebbe colorare la parte interna del guscio con lo smalto per le unghie.

Fatto ciò, tamponarne la superficie con un panno imbevuto di olio di noce.

Lampadario

Dividere il cocco ottenendo due metà perfette e pulire sia la parte interna che quella esterna. Con il trapano, ricavare due fori abbastanza grandi nella parte superiore di entrambi i gusci.

Per la decorazione utilizzare dello smalto o dei colori acrilici.

