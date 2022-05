Chi possiede un giardino o un orto sa benissimo che, oltre alle innaffiature, le piante hanno bisogno di ricevere gli elementi nutritivi importanti per crescere sane e rigogliose.

Oltre a quelli chimici, c’è chi provvede a utilizzare concimi naturali per la cura delle piante. Tra i tanti concimi naturali c’è una bevanda che conosciamo tutti, si tratta del latte. Come utilizzare questa bevanda per rendere ancora più rigogliose le nostre piante?

Il latte è un alimento utilizzato sia per gli uomini che per gli animali, perché ricco di proprietà indispensabili per il nostro organismo. È un prodotto sano e completo, tranne per il mancato contenuto del ferro.

Gli aminoacidi, gli zuccheri naturali, le proteine e gli enzimi in esso contenuti, non sono solo indispensabili per l’uomo e gli animali, ma anche per le piante. Le nostre nonne usavano questa tecnica per le piante dell’orto e del giardino, usanza che col trascorrere del tempo è andata via via perduta, con l’utilizzo dei concimi chimici.

Ecco come utilizzare questa bevanda che in tanti assumono per le piante dell’orto e del giardino e averle sane belle e rigogliose

Il latte può essere utilizzato in vari modi.

Come disinfettante

Può essere utilizzato per disinfettare gli strumenti con cui potiamo le piante. Infatti, prima di procedere al taglio, lo strumento va sterilizzato per evitare di trasmettere malattie alla pianta. Basta riempire una ciotola con del latte e immergervi gli strumenti prima di utilizzarli.

Come insetticida

Oltre al bicarbonato, anche ll latte può essere utilizzato come insetticida, perché gli zuccheri in esso contenuti rappresentano un vero e proprio veleno per insetti come gli afidi, o i pidocchi delle piante. Per utilizzarlo, basta versare in un contenitore spray il latte scremato oppure il latte intero diluito con acqua nelle stesse proporzioni. Spruzzare la miscela sulle foglie e su tutta la pianta.

Funghicida

Il latte può essere utilizzato come funghicida naturale. Basta diluirne una piccola quantità nell’acqua, versarlo in un contenitore spray e spruzzarlo sulle foglie. Così facendo, le piante saranno protette da un’eventuale aggressione di muffe e funghi.

Fertilizzante

Grazie al suo apporto di calcio e di vitamine possiamo utilizzare ogni tanto il latte come fertilizzante per le piante. Basta unire 50% di latte e 50% di acqua. In alternativa, possiamo utilizzarlo puro, nel caso in cui si tratti di latte scremato.

Innaffiare le piante con questa soluzione.

Anti-marcescente

Possiamo utilizzare il latte per le piante tendenti al marciume, come il pomodoro, le zucchine e i peperoni. Irrigando il terreno con una soluzione di latte e acqua, come descritto sopra, riusciremo a salvare i nostri frutti dal marciume e avere un raccolto più abbondante.

