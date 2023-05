Come apparire più chic e attraenti grazie a questa gonna, tra le preferite di Jennifer Lopez, perfetta per l’estate 2023

Molte donne vorrebbero valorizzare la propria femminilità anche per stare bene con se stesse. E, da questo punto di vista, l’outfit è importante. Il problema è saperlo combinare nel modo giusto per evitare brutte figure. Perché non basta scegliere un capo alla moda. Occorre anche indossarlo con il giusto abbinamento. Come questa gonna, valorizzata anche da Jennifer Lopez.

Come dice quel famoso adagio? Che l’abito non fa il monaco? Vero, ma solo in parte, nel senso che l’outfit con il quale ci presentiamo alle persone, rappresenta parte di noi stessi.

Se è vero che molti si vestono seguendo più la moda che i propri gusti, poi i risultati si vedono. Non è inseguendo l’ultimo capo che ha sfilato sulle passerelle che si conquistano consensi. Ci sono vestiti che, onestamente, non si adattano alla nostra figura. Ognuno di noi è differente e, al di là dello stile, ci sono capi che, oggettivamente, non ci stanno bene. Dipende dalla nostra altezza e corporatura, ma non solo. Insomma, va bene voler stupire, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Va bene guardare con attenzione a quello che dive e influencer indossano, ma senza esagerare

Le dive sono sempre guardate con grande attenzione e non solo per quello che fanno nella loro vita privata. Anche come si vestono finisce per avere una certa importanza e, non a caso, negli ultimi anni è esploso il fenomeno influencer. I follower, infatti, aspettano con ansia di vedere l’ultimo outfit mostrato su Instagram per cercare di copiarlo.

Se, da una parte, può starci, dall’altra bisogna considerare se quel vestito sia adatto alla nostra figura. Altrimenti si farà un altro tipo di figura che non è proprio da invidiare. Insomma, buon senso.

Questa è tra le preferite della Lopez, ma non a tutte sta bene. Facciamo attenzione a come la indossiamo

Il che non vuol dire che non ci si possa ispirare. Chi ha qualche chilo in più, ad esempio, potrebbe guardare ai capi indossati da Ashley Graham. Chi, invece, desidera sembrare più alta e magra, anche senza tacchi, può ispirarsi a questi trucchi delle dive.

Ad esempio, ecco come apparire più chic e attraenti grazie a questa gonna che è tra le preferite di Jennifer Lopez. Si tratta della gonna midi che la Lopez ha recentemente mostrato in pelle, color pastello, accompagnata da una camicetta a campana. La gonna midi sa essere, al contempo, elegante, ma anche pratica.

Come apparire più chic e attraenti grazie a questa gonna che, però, non è da tutte

La gonna che arriva sotto il ginocchio (5 centimetri) o a metà polpaccio è perfetta per chi possiede un baricentro alto, ovvero un busto che misura meno delle gambe. Insomma, non è questione di altezza, perché potrebbe stare bene anche a chi non ha una statura che spicca.

In questo caso, il consiglio è di uniformare, il più possibile, i colori di scarpa e gonna, per slanciare la gamba. Invece, avere un baricentro basso, sconsiglia l’utilizzo di questo tipo di gonna.

Se vogliamo trasformarlo in un capo street style, va abbinata con delle sneakers. Altrimenti, vanno bene anche gli stivali, magari quelli estivi, soprattutto per chi polpacci grossi, mentre sono da evitare tacchi alti, troppo impegnativi.