Le azioni STMicroelectronics, Saipem e Stellantis volano sul Ftse Mib: dove potrebbero essere dirette?

Al termine di una giornata incerta sui mercati azioni, le azioni STMicroelectronics, Saipem e Stellantis volano sul Ftse Mib rompendo ogni indugio. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli obiettivi al rialzo di queste tre azioni che nel bene e nel male sono da sempre protagoniste di Piazza Affari.

Dai massimi storici le azioni Saipem stanno ancora perdendo il 99% circa, si può sperare un rialzo duraturo?

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 18 maggio in rialzo del 3,34% rispetto alla seduta precedente a 1,3000 €.

Delle vicissitudini di questa società se ne parla da anni, adesso, però, sembrerebbe che le cose si stiano mettendo per il meglio, almeno per il breve periodo. Nel lungo, invece, manca ancora qualcosina per sperare in un rialzo duraturo.

A livello giornaliero, nonostante gli indicatori impostati al ribasso, le quotazioni hanno in corso una proiezione rialzista che ha come primo obiettivo area 1,3545 €. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 1,4725 €, prima, e area 1,59 €, poi.

Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 1,2816 € potrebbe favorire una nuova gamba ribassista.

Dopo la fase laterale seguita ai massimi storici di marzo cosa fare con le azioni Stellantis? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 18 maggio in rialzo del 2,06% rispetto alla seduta precedente a quota 15,146 €.

La proiezione in corso è rialzisti e tutti gli indicatori sono impostati al rialzo. Eppure manca ancora qualcosa per vedere le azioni Stellantis scattare al rialzo. Un’indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 15,361 €. In questo caso potrebbe diventare probabile il raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

Una chiusura giornaliera inferiore a 14,908 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Le azioni STMicroelectronics, Saipem e Stellantis volano sul Ftse Mib, ma il titolo della casa automobilistica è quello con maggiore potenziale, anche grazie al suo interessante dividendo.

Le azioni STMicroelectronics confermano la loro impostazione rialzista

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 18 maggio a quota 41,15 €, in rialzo del 3,54% rispetto alla seduta precedente.

Nulla da aggiungere a quanto scritto due giorni fa nell’articolo dal titolo Interessante segnale di acquisto per STMicroelectronics: nuovi massimi annuali in arrivo?