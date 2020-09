Più di 20 anni di studi delle maggiori e prestigiose università americane hanno evidenziato che chi guarda la televisione per più di due ore al giorno vive meno. Abbastanza notevole la differenza tra coloro che guardano la tv per poco più di un’ora e coloro invece che passano davanti allo schermo almeno 4/5 ore. Questi ultimi hanno dimostrato il 15% di mortalità in più rispetto ai colleghi meno appassionati. Impressionante invece il dato che porta all’aumento del 47% della mortalità per coloro che passano davanti alla tv 6/7 ore al giorno.

La patria della televisione

Gli americani sanno essere veramente alle volte il paradosso di loro stessi. Hanno inventato gli hamburger e i fast food e sono la popolazione mondiale col più alto livello di colesterolo. Hanno inventato la televisione e l’hanno arricchita prima con gli abbonamenti e poi con lo streaming e si accorgono di morire prima degli altri. Negli Stati Uniti infatti l’80% della popolazione guarda la televisione in media per quasi quattro ore al giorno, elevandosi al primo posto assoluto nel mondo.

Non tanto le radiazioni

Sei abituato a guardare la televisione per più di due ore al giorno? Ecco cosa può accaderti per colpa della sedentarietà. Tempo fa puntavamo il dito sul fatto che la televisione facesse male per colpa delle radiazioni emesse dallo schermo. Verità sacrosante che hanno portato le maggiori case produttrici a rincorrersi nell’inventare i più moderni ritrovati per risolvere il problema. Ma stare davanti alla televisione per troppe ore al giorno aumenta il rischio di malattie cardiocircolatorie.

Colpa della sedentarietà

Sei abituato a guardare la televisione per più di due ore al giorno? Ecco cosa può accaderti muovendoti meno e prendendo cattive abitudini. Secondo gli esperti infatti chi passa troppe ore davanti alla televisione mangia schifezze, fuma e consuma troppi alcolici. Quindi il responsabile dell’aumento della mortalità non è il televisore, ma tutto ciò che gira attorno. Riprova ne è il fatto che, oltre a infarti e ictus, gli appassionati della televisione a oltranza, sono più soggetti ad ammalarsi di fegato e reni. Non solo, ma l’accoppiata sedentarietà-vizi abbassa il sistema immunitario e crea le condizioni per ammalarsi maggiormente rispetto agli altri soggetti.

Approfondimento

