Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La scrittura privata si può annullare in alcuni casi specifici e se ricorrono le condizioni valide. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa come annullare una scrittura privata per le seguenti ragioni in esame.

Come funziona e che valore ha la scrittura privata

Come molti sapranno, la scrittura privata consiste in un documento che firmano due parti in assenza di un pubblico ufficiale. Al fine di attestarne la data si sottoscrizione è possibile registrare la scrittura all’Agenzia delle Entrate o autenticarne le firme in presenza di un notaio. Coloro che volessero conoscere quali sono i costi per la registrazione della scrittura privata all’Agenzia delle Entrate possono consultare l’approfondimento dedicato qui. Una scrittura privata può definirsi tale inoltre, se presenta degli specifici elementi essenziali così come richiede la normativa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Nel caso in cui non presenti questi elementi, infatti, è possibile contestarla. Quando si parla di elementi imprescindibili che devono essere presenti all’interno del documento si intende: l’individuazione dei soggetti; la specifica dell’oggetto; la ragione che motiva la scrittura e l’atto notarile se l’occasione lo richiede. Questi sono aspetti importanti in quanto alla scrittura privata si possono talvolta attribuire valore legale ed efficacia probatoria. Questo è quanto stabiliscono gli art. 2702 e seguenti del codice civile.

Le condizioni che ne consentono l’annullamento

Esistono casi in cui non si vorrebbe più far valere quanto dichiarato nella scrittura, oppure che non siano più presenti le condizioni che l’hanno determinata. Ebbene, come annullare una scrittura privata per le seguenti ragioni o per altre simili? Esistono diverse ragioni che pongono la condizione di possibile annullamento della scrittura privata. Una di queste riguarda l’incapacità di uno dei soggetti. Se uno dei sottoscriventi, al momento della stipula, era incapace di intendere e volere, è possibile che si proceda ad annullare il documento. Un altro caso riguarda il dolo o la violenza.

Quando si induce una delle parti a sottoscrivere il documento per mezzo dell’inganno o del raggiro, allora è possibile rendere nulla la scrittura. Un’altra causa che determina l’annullamento riguarda errori presenti nel contratto. Questi errori devono essere di tipo essenziale e riconoscibile. Il primo si verifica quando ad esempio una parte non avrebbe firmato la scrittura in diverse circostanze. Il secondo accade quando una delle parti non ha usato particolare diligenza nel riconoscere l’errore stesso. Tali errori devono essere naturalmente dimostrabili entro il termine di 5 anni dalla loro scoperta. In ultima analisi l’annullamento può avvenire quando si verificano condizioni inique connesse all’accordo presente in scrittura. In questo caso si potrebbe procedere ad una vera e propria rescissione del contratto. Ecco come annullare una scrittura privata per le seguenti ragioni.