In natura gli insetti sono moltissimi, alcuni sono del tutto innocui altri invece possono creare problematiche molto serie alla nostra salute. Non solo gli esseri umani possono definirsi soggetti a rischio, anche le piante domestiche possono risentire dei danni causati da questi parassiti. Vivere in serenità negli spazi aperti è un sacrosanto diritto che tutti dovrebbero poter avere, anche se spesso e volentieri non è così. Chi possiede alberi da frutto in giardino lo sa bene, ecco come allontanare una volta per tutte le vespe e i calabroni dal giardino di casa, senza ricorrere a pericolose sostanze tossiche.

Per essere certi di andare a colpo sicuro eliminando solamente le specie più dannose, occorre fare un distinguo. Vespe e calabroni sono molto pericolosi per la salute umana e non solo, non bisogna però confondere tra loro questi due animaletti. Sebbene possiedano entrambi un colorito simile, solamente la puntura del calabrone è potenzialmente letale. Il pungiglione della vespa è intriso di una quantità minore di veleno, responsabile al massimo della comparsa di alcune reazioni allergiche.

Capire come allontanare una volta per tutte le vespe e i calabroni dal giardino di casa, senza ricorrere a pericolose sostanze tossiche è semplice. Seguendo questi preziosi consigli risolvere questa problematica sarà un gioco da ragazzi.

Utilizzando esche ingegnose

Utilizzare la luce come esca è uno dei metodi più ingegnosi da utilizzare per attrarre questi pericolosi insetti. Vespe e calabroni sono attratti moltissimo dalle fonti luminose, utilizzare questo stratagemma a proprio vantaggio permette di velocizzarne abbondantemente il processo di eliminazione. La luce permetterà di raggruppare il maggior numero di insetti in un punto ben preciso. Basterà mettere in prossimità della luce una trappola appiccicaticcia che servirà a intrappolare con facilità gli insetti. Cambiando frequentemente la trappola si potrà essere certi di eliminare questo fastidioso problema una volta per tutte.

Creando un finto vespaio

Sia le vespe che i calabroni sono molto territoriali e rispettano un codice comportamentale ben preciso. In natura è molto raro che due colonie distinte di questi animaletti condividano un perimetro in comune. Questo dettaglio, apparentemente trascurabile, è in realtà molto utile per combattere in maniera efficace il problema. Creando un vespaio fittizio si respingeranno in un solo colpo tutte le colonie presenti nel giardino di casa.

Ricorrere a moderni dispositivi elettronici in grado di irretire i sensi degli insetti

Da parecchi anni si utilizzano gli ultrasuoni per stimolare, in maniera insostenibile, l’udito degli insetti. Irretendo i sensi di vespe e calabroni, si otterrà il massimo del risultato con il minimo dello sforzo. Sentendosi non a proprio agio, questi insetti spontaneamente si allontaneranno in cerca di habitat più comodi e ospitali. Questo rimedio si rivela inoltre del tutto innocuo per l’uomo. Le frequenze che percepiscono gli animali non possono essere captate dell’orecchio umano, questo fattore è importantissimo per preservare la salute dei nostri affetti più cari.

Dire addio a calabroni e vespe è alla portata di tutti, adesso non ci tocca che sperimentare la bontà di queste metodiche.

