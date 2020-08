Come proteggere i cuccioli degli animali domestici dagli insetti. Gli insetti estivi possono pungere i nostri cuccioli, i nostri piccoli amici più indifesi, causando fastidiosi gonfiori e dolori alle loro zampe. In ogni caso, rendendoli molto nervosi oppure poco reattivi anche se vogliamo uscire a correre. I cagnolini o i gattini di pochi mesi sono molto delicati, sono sensibili alle allergie come i neonati.

Talvolta si può intervenire, talvolta è troppo presto per poter somministrare loro dei farmaci efficaci. I collari insetticidi, antiparassitari e antipulci servono per alcune specie, ma non per tutte. Proprio i nuovi arrivati che ci rallegrano la casa e la vita sono spesso preda di voracissimi insetti. Infatti, devono confrontarsi con eserciti di nemici quasi invisibili che d’estate entrano dalle finestre o si annidano in giardino. E non risultano facili da sconfiggere. Ecco una piccola guida alla prevenzione e al soccorso, redatta con l’aiuto degli esperti di Lifestyle di ProiezionidiBorsa.

I nemici di Fido e Fufi

Come proteggere i cuccioli degli animali domestici dagli insetti. Api, calabroni e vespe si posano facilmente sui cuccioli di cane e gatto, causando fastidiosi gonfiori e dolori alle zampe e alla testa, Spesso vicino alle orecchie, dove la pelle è più scoperta. Bisogna sempre schermare con una zanzariera il locale dove la femmina e i piccoli hanno fatto la cuccia. Se si spruzza un insetticida, bisogna controllare che gli occhi e le mucose dei cuccioli non risultino irritate. Solitamente i cani e i gatti non sono allergici a prodotti a base di piretro o piretroidi. Tuttavia, queste polveri e questi spray non proteggono per più giorni, bisogna continuamente ripetere il trattamento. Perciò si può manifestare qualche intolleranza. Risulta inoltre importante vigilare sulle prime attività venatorie dei gattini e possibilmente evitarle. Perché non tutti gli insetti che riescono a catturare possono essere ben digeriti nei primi due mesi di vita.

Come proteggere i cuccioli degli animali domestici dagli insetti

Il coniglio da compagnia è un animale delicato e i piccoli appena nati lo sono ancora di più. Per proteggerli dagli insetti, non bisogna mai applicare prodotti o collari contenenti fipronil. La sostanza è ben tollerata da cani e gatti, ma è talmente letale per varie specie di conigli, da causarne la morte. Bisogna fare iniezioni di ivermectina, per proteggerlo da acari e altri insetti, nocivi anche l’uomo. Anche gli antiparassitari per i giovanissimi canarini devono essere usati con molta prudenza e spruzzati con precisione sul manto e sulle ali, oltre che sulla gabbia.

Se non si fa un buon lavoro, debellando con pazienza le colonie di insetti, l’uccellino mostrerà degli stati di agitazione inusuali e tenderà a spiumarsi col becco e con le zampe.