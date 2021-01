A volte allontanarsi dalla propria cultura culinaria riserva delle sorprese deliziose. La cucina etnica promette un mix di sapori, colori, ingredienti e aromi poco conosciuti. Tra queste quella orientale in realtà è tra quelle che trova punti di contatto con la tradizione italiana specialmente del Sud.

In questo caso si esplorano i confini di una civiltà molto antica, la Persia. Oggi con questo nome è conosciuto e chiamato l’Iran. La cucina iraniana è ricca e molto varia. Si apprezza molto l’uso sapiente delle spezie e della frutta secca. Di tale uso è un perfetto esempio questa ricetta tra il dolce e il salato: ecco dall’Iran la frittata dolce con frutta secca per un dessert che profuma d’oriente. Non resta che scoprirne la ricetta.

Colazione dall’Oriente

La frittata persiana non è che una perfetta combinazione tra uova e frutta secca. Sebbene all’inizio potrebbe sembrare un accostamento poco adatto, basta il profumo per cambiare idea. Per colazione la domenica mattina, con una tazza di caffè o di tè bollente, risolleverà la stanchezza della settimana. Oppure come dolce fine pasto per una cena speciale.

Arriva dall’Iran la frittata dolce con frutta secca per un dessert che profuma d’oriente. In questo periodo oscuro per i viaggi si può scoprire un altro paese con la mente e con i sapori.

Ecco gli ingredienti necessari:

3 uova biologiche grandi;

1 cucchiaio di latte di cocco;

3 datteri medjoul;

1 pizzico di cannella;

Un pizzico di zenzero in polvere;

1 cucchiaio di pistacchi al naturale tostati leggermente;

1 cucchiaio di olio di cocco (si può usare anche quello vaccino in sostituzione).

Si procede sbattendo le uova insieme al latte di cocco e a 2 cucchiai di acqua naturale. Dopo qualche minuto bisogna unire le spezie. Si finisce di montare 1uando si ottiene un composto abbastanza schiumoso.

Nel frattempo riscaldare un cucchiaio di burro di cocco in una padella. Tagliare i datteri in 4 e aggiungere all’olio di cocco. Adesso versare le uova sbattute e lasciare cuocere. Quando i bordi cominciano a diventare dorati, coprire la padella con il coperchio.

Aiutarsi con una spatola di legno o di altro materiale per piegare l’omelette in due. In questo modo si formerà una mezza luna che dovrà cuocere ancora per due minuti. Spegnere il fuoco e posizionare la frittata sul piatto da portata. La frittata verrà spolverata calda di cannella, zenzero, pistacchi tritati. Non resta altro che assaggiare e lasciarsi stupire e trasportare.