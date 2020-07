Sono passati oltre due mesi dalla fine del lockdown, l’estate è iniziata, eppure non tutti siamo tranquilli e spensierati. Sono in tanti in Italia a provare una sensazione di disagio. In parte, è dovuta alla diminuzione dei redditi e al totale cambiamento di stile di vita che molte famiglie hanno dovuto affrontare. Dall’altra invece, è una questione di non sentirsi sicuri anche solo di respirare. Dopo tre mesi chiusi in casa, bombardati di notizie di morti e contagi, è normale. Vedremo in questo articolo come affrontare il post lockdown.

Come affrontare il post lockdown: l’ansia di prendere mezzi pubblici

Uno dei veicoli di contagio per il Coronavirus, sono stati i mezzi pubblici strapieni. La paura di venire contagiati è aumentata notevolmente, specie nelle regioni più colpite. Per questo in tanti preferiscono la sicurezza della propria auto, anche per una questione di comodità legata all’uso della mascherina. Se sei da solo in auto è inutile portarla.

Sull’autobus, in metro, in treno, è diverso. Mascherine ovunque, posti alternati, Amuchina in tasca costantemente. E l’ansia che ti assale ogni volta che qualcuno fa un colpo di tosse.

Tuttavia, usare la macchina per ogni singolo spostamento non è ideale. Per i costi e per l’ambiente.

Se proprio non riuscite a combattere l’ansia dei mezzi pubblici, un metodo semplice, economico, ecologico e salutare, è la bicicletta. Per spostarsi in città è sicuramente il mezzo migliore. Svicola il traffico e vi permetterà di affrontare il post lockdown con una nuova energia. L’esercizio fisico, si sa, rilascia endorfine! E ora ci sono anche i bonus!

Non mollate gli hobby

Per capire come affrontare il post lockdown è utile ricordarsi come abbiamo affrontato il lockdown. Cucina, fitness in casa, videogiochi, fai da te, giardinaggio. Qualsiasi cosa abbiate fatto durante il lockdown, tenetela stretta e coltivatela! Gli hobby ci permettono di distrarci e staccare la spina dalla realtà, quindi non mollateli se dovete tornare al lavoro. Tenetevi sempre qualche ora al giorno, nei weekend, o nel vostro giorno libero, per rilassarvi con i vostri hobby.

E se aveste bisogno di parlare con qualcuno, professionale o meno, non c’è nulla di cui vergognarsi. Abbiamo trascorso un periodo stressante e traumatico. Siamo tutti nella stessa barca.