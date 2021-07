Da alcuni anni si sente parlare dell’originale iniziativa di alcuni comuni italiani di ripopolare il paesino concedendo case al simbolico prezzo di 1 euro. Queste iniziative, infatti, permettono al comune di non veder morire un piccolo centro abitato, incentivando potenziali acquirenti a trasferirvisi.

Ora, la strabiliante novità è che questa iniziativa si è estesa oltre all’acquisto delle case ai fari. Infatti, è ora possibile comprare un faro a 1 euro.

Come acquistare un faro a 1 euro per un’esperienza decisamente unica al mare

Il progetto “casa a 1 euro” prevede che il fortunato acquirente restauri la casa e la riporti ad essere moderna, sicura e abitabile. Quindi, visto il successo delle case a 1 euro, si è pensato di fare lo stesso con i fari abbandonati.

Il progetto dei fari a 1 euro ha come scopo la loro ristrutturazione, così da valorizzare e salvare questi edifici ricchi di fascino. Inoltre, questi fari sono logicamente posti in riva al mare, per cui in luoghi magnifici e che, se valorizzati, possono attrarre turisti. Per cui, potenzialmente potrebbero contribuire all’economia locale. In realtà, non si tratta di un vero e proprio acquisto: il faro viene dato in concessione per 50 anni.

Fino ad ora, sono diversi i fari messi in vendita per 1 euro in tutta Italia: dalla Toscana alla Sicilia, passando per la Campania e la Puglia.

Come funziona

Come accennato, ora si può acquistare un faro a 1 euro per un’esperienza decisamente unica al mare. In realtà non si tratterebbe di un vero e proprio acquisto, perché il faro sarà dato in concessione per “solo” 50 anni.

In cambio, si evita che il faro si rovini a causa dell’abbandono e del passare del tempo. Poi, a seconda delle situazioni, si potrebbe richiedere di restaurare il faro per riportarlo agli antichi splendori.

Si tratta di un ottimo affare, se in cambio si ottiene di poter vivere in un faro, godendo di una vista magnifica sul mare.