A pochi chilometri dal nostro bel Paese, esiste una spiaggia dall’eccezionale bellezza e dal fascino selvaggio che non si potranno non amare. Questa spiaggia è una delle più belle e amate della Corsica, isola francese a nord della Sardegna, che proprio con la Sardegna condivide l’anima selvaggia.

Continuando a leggere, vedremo qual è questa magnifica spiaggia.

Impossibile resistere al fascino unico di questa spiaggia sabbiosa e indimenticabile vicinissima all’Italia

La magnifica spiaggia in questione è la spiaggia di Palombaggia, che si estende per 3 km di sabbia bianca ed acque limpide e cristalline. Inoltre, ad impreziosire il paesaggio, la spiaggia è circondata da splendide pinete.

Come tutta la Corsica, anche qui si possono ammirare le due facce dell’isola: da un lato la montagna, dall’altro il mare cristallino. In particolare, il sud della Corsica è caratterizzato da spiagge interrotte da scogliere bianche a picco sul mare, che nel corso dei secoli sono state levigate dagli agenti atmosferici.

La spiaggia di Palombaggia si trova a pochi chilometri dal borgo di Porto Vecchio, un angolo di paradiso circondato da monumenti storici, spiagge e natura incontaminata.

Porto vecchio è la terza città dell’isola per numero di abitanti, un borgo marinaro di origine genovese e molto frequentato d’estate. Quest’area era già abitata nella lontana era preistorica, ma la fondazione del borgo vero e proprio risale al 1539. Qui, si potranno ammirare le fortezze e le torri difensive erette dai genovesi per difendersi dagli attacchi dei barbari. Fu solo nel 1768 che i francesi si impossessarono di Porto Vecchio, come testimoniano le rovine di diverse fortezze.

Cosa fare a Palombaggia e dintorni

Questa splendida spiaggia sabbiosa ed indimenticabile vicinissima all’Italia al cui fascino unico è impossibile resistere offre diverse possibilità di svago. In primo luogo, la spiaggia ed il mare sono amatissimi per godersi una rilassante giornata in cui prendere il sole e rinfrescarsi nelle fresche acque.

In più, da Porto Vecchio partono diversi itinerari in mezzo alla natura nella foresta dell’Ospedale. Ma non solo, infatti la natura qui offre panorami magnifici, come le cascate di Piscia di Gallo, e le piscine naturali nella valle di Cavu.

Per cui, se si desidera una vacanza piena di relax e di passeggiate nel verde, la spiaggia di Palombaggia è il luogo ideale.