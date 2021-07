Molti considerano il cervello come l’organo più complesso dell’organismo umano. Questo è sicuramente vero, ma c’è un altro attore importantissimo della salute e del benessere che spesso viene dimenticato. È il fegato: uno degli organi più importanti, con oltre 500 funzioni fondamentali e indispensabili per una vita normale.

Non esiste una macchina in grado di sostituire il fegato, in primo luogo perché molte delle sostanze indispensabili alla vita sono prodotte da esso, in secondo luogo perché ha un’importantissima funzione di disintossicazione dell’organismo. Perfino l’albumina, la globulina e l’antitrombina sono sintetizzati dal fegato, oltre alla conosciuta bile.

Anche solo fermandosi a questo, è chiaro che del fegato bisogna aver cura. Se quest’organo soffre, il corpo manda dei segnali inequivocabili: sonnolenza di giorno e insonnia di notte, lividi sulla pelle anche dopo piccoli urti, feci più scolorite se non addirittura bianche come sabbia, digestione lenta, dolore nella parte destra dell’addome, pelle scolorita.

Il fegato ha importanti capacità rigenerative, ma limitate: ecco perché è necessario lavorarci ssù. Ebbene, disintossicare il fegato è possibile in casa con questi consigli sempre validi.

Curare quest’importante organo

Del resto, un fegato malato o “rigenerato” non avrà comunque la stessa efficacia di uno che non ha mai sofferto di patologie come, ad esempio, la steatosi epatica. Se si avvertono alcuni dei sintomi sopra descritti, è opportuno anzitutto consultare il proprio medico di fiducia – che effettuerà tutti i controlli del caso – ma si può anche intervenire già con alcuni piccoli accorgimenti casalinghi suggeriti da vari esperti di salute e alimentazione.

Ad esempio, è una buona idea intervenire sulla propria dieta. In primis, è bene eliminare l’alcol. Anche un solo bicchiere di vino è un attacco al fegato: poiché l’alcool è una tossina, il fegato utilizzerà una gran quantità di energia per purificare il sangue. Questo si traduce in una minore efficacia metabolica, quindi in aumento di peso e sonnolenza.

Disintossicare il fegato è possibile in casa con questi consigli sempre validi

L’acqua al limone invece è un ottimo alleato del fegato. I minerali naturali e la vitamina C aiutano nel processo di pulizia del sangue. Un ottimo sintomo di riuscita è il classico colorito rosso del volto, sintomo di buoni livelli di pH nel sangue.

Allo stesso modo, una buona abitudine è consumare al mattino del succo fresco di verdura o frutta, senza mescolarle. Quello di barbabietola è uno dei migliori. Anche le verdure crude come i cavoletti di Bruxelles sono ottime. È importante non contare le calorie, ma scegliere principalmente alimenti freschi anche a pranzo e cena.

Bisogna poi stare attenti ai grassi: devono essere quelli cosiddetti “sani”, presenti nelle olive, negli avocado, nelle noci, nelle mandorle e in altri alimenti. Bene ridurre gli oli vegetali ed evitare il più possibile i grassi di origine animale.