La pensione Opzione Donna scade il 31 dicembre 2021, salvo un’ulteriore proroga nel 2022. La domanda posta di frequente agli Esperti di ProiezionidiBorsa, riguarda come accedere alla pensione donna con 58 anni di età anche senza proroga nel 2022. L’Opzione Donna è una misura molto particolare; prevede la maturazione dei requisiti in un determinato fattore temporale.

Quindi, attualmente, possono accedere alla misura solo le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2020. Esiste comunque una possibilità di accedere alla pensione donna anche nel 2022 e oltre, per effetto della cristallizzazione del diritto. Verifichiamo cosa prevede la normativa in questi casi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Come accedere alla pensione donna con 58 anni di età anche senza proroga nel 2022

L’Opzione Donna permette di accedere alla pensione nel 2021 con i seguenti requisiti: 58 anni di età (dipendenti) e 59 anni di età (autonome) con 35 anni di contributi (1820 settimane). Entrambi i requisiti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui la lavoratrice abbia maturato i requisiti al 31 dicembre 2020, ma non si sente pronta al pensionamento, potrà accedere anche in un momento successivo.

L’importante è maturare entrambi i requisiti (anagrafico e contributivo) entro il 31 dicembre 2020. La decorrenza della pensione potrà essere anche in un momento successivo. Quindi, la lavoratrice in questo modo cristallizza il diritto. Questo significa che i requisiti pensionistici sono congelati e danno la possibilità di aderire al pensionamento anche in un momento successivo.

Finestra di uscita e cristallizzazione

Un altro dubbio è la finestra di uscita, per le lavoratrici dipendenti è di 12 mesi e per le lavoratrici autonome è di 18 mesi, dalla maturazione dei requisiti.

La lavoratrice che si avvale della cristallizzazione del diritto alla pensione in un periodo successivo non dovrà attendere una nuova finestra di uscita. La finestra parte dal momento della maturazione dei requisiti, a prescindere da quando sarà inoltrata la domanda di pensionamento.