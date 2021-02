L’esame di maturità cambia volto e durerà un’ora con un’anticipazione via mail. Le novità esame di maturità con la durata di un’ora, 4 fasi per l’orale e mini-tesi. La maturità 2021 partirà il 16 giugno alle 8.30 e sarà solo orale come l’anno scorso, quando era ministra dell’istruzione Lucia Azzolina. Ma l’esame del 2021 nello svolgimento si presenta con una duplice novità, verifichiamo di cosa si tratta.

La prima novità riguarda il ritorno dell’ammissione all’esame da parte del consiglio di classe in sede di scrutino finale. I privatisti per essere ammessi dovranno superare degli esami preliminari. Quindi, bloccate le ammissioni generalizzate.

La seconda novità inserisce la mini-tesi che verterà sulle materie di indirizzo. L’elaborato, ad esempio, dovrebbe partire nel modo seguente:

a) al classico dal greco e latino;

b) allo scientifico da fisica e matematica;

c) al linguistico da inglese e terza lingua straniera;

d) al tecnico settore economico con indirizzo amministrazione finanza, da economia aziendale.

Le due ordinanze sugli esami di Stato, maturità e terza media, sono state inviate al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), che dovrà dare il suo parere entro 7 giorni.

Le quattro fasi dell’orale

La prima fase riguarda la mini-tesi. Si parte con la discussione delle materie di indirizzo integrate con altre discipline o con competenze individuali (curriculum dello studente ed esperienza scuola-lavoro).

L’orale continua aprendo la seconda fase con il testo di italiano, già oggetto di studio nel corso del quinto anno.

Poi si passa alla terza fase che riguarda l’analisi delle materie scelte dalla commissione, che potranno essere: un problema, un testo, un progetto, un documento.

Infine, l’orale termina con la quarta fase che riguarda l’esperienza scuola-lavoro anche mediante un elaborato multimediale o una breve relazione.

Queste sono le 4 fasi che riguarderanno il colloquio, inoltre, il suo contenuto sarà presentato nel documento del 15 maggio (come lo scorso anno).