Come fare nei capelli dei meravigliosi riflessi dorati con un ingrediente naturale ed economico? Schiarire i capelli senza usare prodotti chimici che li danneggiano è possibile.

Forse non tutti sanno, che per ottenere dei bei riflessi dorati si può usare anche un infuso di bucce di cipolla. In esse è infatti presente una sostanza che aderendo al capello gli dona dei particolari riflessi dorati. Tingere i capelli con la buccia di cipolla dona un aspetto salutare, curato ed un tono migliore.

La base migliore per colorare i capelli è quella chiara, oppure un biondo scuro. Sui capelli scuri, il risultato si vedrà al sole e sarà di un riflesso rosso.

Ecco come fare nei capelli dei meravigliosi riflessi dorati con un ingrediente naturale ed economico.

Per poter tingere i capelli bisogna preparare un decotto, facile e veloce da realizzare.

Preparazione

La quantità delle bucce, dipende dal colore che si vuole ottenere.

Mettere le bucce delle cipolle in una pentola e riempire di acqua coprendole completamente.

Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare.

Se si vuole ottenere un colore intenso bisogna lasciare il decotto in infusione per un paio di ore. Per finire, filtrare il tutto.

Per il rosso e il dorato

Occorrono 50 grammi di bucce di cipolle ed un bicchiere di acqua.

Fare bollire per venti minuti.

Per il marrone dorato

Occorrono 70 grammi di bucce, ed un bicchiere di acqua bollente.

Lasciare bollire a fuoco lento, per venti minuti.

Per un rosso arancione

Occorrono 100 grammi di bucce. Versare un bicchiere di acqua calda e lasciare bollire per venti minuti.

Per un castano intenso

Riempire completamente di bucce una pentola di tre litri. Versare un litro e mezzo di acqua e cuocere per 40 minuti.

Per coprire i capelli bianchi

Aggiungere nel decotto due cucchiai di glicerina.

Procedimento

Lavare accuratamente i capelli con lo shampoo.

Dividere la chioma in tante piccole ciocche, bagnare un disco di cotone nel decotto e passare sulla ciocca partendo dalle radici, fino alle punte.

Infine bagnare direttamente le punte nel decotto.

Coprire i capelli con una cuffia per doccia, e poi avvolgere la testa con una asciugamano.

Aspettare una o due ore, a secondo dell’intensità del colore che si vuole raggiungere.

Sciacquare i capelli solo con l’acqua e asciugare.

Eseguire la procedura descritta due o tre volte la settimana, fino a quando non si raggiungerà la colorazione desiderata.

Consiglio

Per togliere l’odore sgradevole della cipolla, si consiglia di risciacquare con l’olio essenziale di lavanda, o di limone.