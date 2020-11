Oggi capiremo come accedere ad un debito studentesco a tasso conveniente in maniera da poter studiare in un’università d’eccellenza senza pesare troppo sulla propria famiglia. Tutti i genitori, infatti, sanno che le spese legate all’istruzione dei figli sono, purtroppo, estremamente costose.

A volte queste spese sono cosi alte da impedire allo studente di iscriversi all’università dei propri sogni. Ci sono, tuttavia, delle modalità tramite cui è possibile inseguire i propri sogni senza pesare sulla propria famiglia. Iniziamo subito a vedere quali.

Il debito per gli studenti più meritevoli

Al giorno d’oggi lo studio universitario è diventato sempre più importante. Non solo è necessario avere una laurea per entrare nel mondo del lavoro ma anche avere qualche esperienza all’estero. Per questo motivo molti cercano di accedere alle università estere.

Il problema di queste università è però che, non di rado, esse sono molto costose. Una delle modalità per superare questo problema senza creare problemi alla propria famiglia è quello di accedere ad un debito per studenti meritevoli.

Tutti coloro che possono vantare una media alta alle superiori, oppure più di 108 come voto della laurea triennale, o magistrale, possono accedervi. Questo prestito viene erogato dalle principali banche italiane. E prevede tassi e modalità di erogazione diverse.

I tassi vanno, infatti, dallo 0% al 2%. Mentre le modalità di erogazione vanno dall’erogazione unica a quella divisa in tranche. Allo stesso tempo, l’importo può andare da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.

Modalità di finanziamento che includono vitto e alloggio

Se, poi, si vuole rimanere in Italia, particolare attenzione andrebbe prestata, invece, a borse di studio rilasciate dai singolari istituti. A Milano, in particolare, sussistono, al riguardo, alcune università private. Queste, cioè, permettono di usufruire di borse di studio particolari. Più precisamente esse coprono una parte delle tasse. Ma non solo. Anche la totalità del vitto e dell’alloggio.

Lo studente beneficiario, quindi, potrà risiedere in un collegio studentesco e usufruire di pranzo e cena a costo zero. Per informazioni su come accedere a questi benefici occorre visitare i siti internet delle università. E qui soffermare l’attenzione, in particolare, sui settori dedicati ai collegi e alle borse di studio.

