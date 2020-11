I fusi di pollo chiamati comunemente cosce di pollo piacciono a tutti, ma non sempre la cottura è perfetta. Per cucinare i fusi di pollo in padella e ottenere una cottura ideale c’è un segreto. Ecco la ricetta per preparare le cosce di pollo in padella e il segreto per ottenere una cottura perfetta che pochi conoscono.

Cosce di pollo la ricetta con l’ingrediente segreto

In fondo non si tratta di un solo ingrediente, ma si racchiude in tutto il procedimento. La birra è l’ingrediente segreto che unita allo zenzero e con la giusta preparazione rendono il vostro piatto unico.

La preparazione della ricetta delle cosce di pollo in padella alla birra richiede 20 minuti di preparazione. Il procedimento è semplice e anche gli ingredienti sono facili da reperire. È sempre possibile apportare delle varianti se qualche ingrediente, ad esempio lo zenzero, non è gradito. È possibile sostituire lo zenzero con il curry, un’altra spezia che è molto usata nelle ricette con il pollo.

Ecco gli ingredienti per quattro persone:

a) 8 fusi di pollo (ovvero cosce di pollo);

b) 100 gr di farina;

c) una bottiglina piccola di birra da 250 ml;

d) 3 cucchiai di olio extravergine;

e) 150 ml di brodo vegetale;

f) 1 pezzettino di zenzero;

g) rosmarino;

h) sale e pepe quanto basta.

Preparazione delle cosce di pollo in padella e il segreto per ottenere una cottura perfetta che pochi conoscono

Pulire le cosce di pollo senza togliere la pelle. Passarle nella farina in modo da rivestirle in modo uniforme. Versare l’olio in un tegame e aggiungere il pollo e il rosmarino.

Bagnare il tutto con la birra e aggiungere sale e pepe a piacere.

Coprire la padella e proseguire la cottura coperta per 20 minuti. Aggiungere un mestolo di brodo caldo.

Aggiungere lo zenzero grattugiato nella padella con le cosce di pollo.

Servire i fusi di pollo ben caldi e per abbellire il tutto aggiungere un rametto di rosmarino fresco.